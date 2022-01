"Juanfer" Quintero y otro mensaje que hace presagiar su vuelta a River Plate

02/01/2022 - 03:09 Mundo River

El hábil mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero otorgó ayer otro guiño al hincha de River Plate, respecto de un eventual regreso a la entidad de Núñez, al publicar en sus redes sociales una frase singular.

El jugador del Shenzhen de China compartió un curioso ida y vuelta con Rodrigo Riep, su actual representante, que le escribió: "Año nuevo, nuevos desafíos donde vos querés estar".

Por su lado, el volante colombiano contestó con un latiguillo que ilusiona a los simpatizantes "millonarios". "Ya nos vemos", sostuvo Quintero con un emoji de un mate y de un beso.

Más allá de su ilusión, el volante colombiano sigue recibiendo guiños que lo acercan a Núñez. El equipo chino, que le ganó 1-0 al Hebei por los playoff de la Superliga de ese país, decidió no renovarle el vínculo al entrenador español Carlos Granero, que venció el 31 de diciembre. Así, Zhang Xiaorui, su ayudante, quedó como DT interino y también dirigirá el último partido de la temporada, el 4 de enero, contra el Beijing Guoan.

La delicada situación futbolística y económica que atraviesa el Shenzhen es otro motivo para impulsar su salida. "No estoy al tanto de los rumores de afuera... Estoy en el Shenzhen y me enfoco en el juego de este domingo", contestó tajante "Juanfer" en conferencia hace algunos días, ante la consulta sobre si había llegado a un acuerdo de cesión con otro equipo. Aunque no lo aceptó públicamente, la realidad es que ya les manifestó a los chinos su deseo de irse.

De esta forma, el colombiano de 28 años finalizará su vinculación con la entidad china y quedará con el pase en su poder.

De este modo, en caso de acordar determinados términos, Quintero podría acceder a River Plate, nuevamente, durante la segunda o tercera semana del mes en curso, sumándose a la pretemporada que el equipo del DT Marcelo Gallardo llevará a cabo en los Estados Unidos.

Una demora en su arribo a la entidad de Núñez podría suceder si el mediocampista es convocado para el seleccionado de su país que jugará un encuentro amistoso ante Honduras el domingo 16, también en suelo norteamericano.