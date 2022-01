Primer amistoso de River ante el ''Rojo'' a puertas cerradas

21/01/2022 - 03:31 Mundo River

River Plate tendrá hoy su primer ensayo de fútbol formal en un amistoso con Independiente, que se jugará a puertas cerradas en el campus de la localidad bonaerense de Ezeiza como parte de la pretemporada.

Tras la negativa de participar en el torneo de Maldonado, Uruguay, por los posibles contagios de Covid-19, el DT Marcelo Gallardo eligió tener al menos tres partidos preparatorios y el primero será este viernes a las 9.30 ante el "Rojo" de Avellaneda.

La idea del "Muñeco" es volver a jugar los fines de semana siguientes para poder llegar con ritmo a una temporada en la que afrontará competencia en Liga Profesional, la Supercopa Argentina, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

El plantel volvió al trabajo ayer en Ezeiza con una rutina física de la que participaron también Carlos Auzqui, Cristian Ferreira y Franco Petroli, ausentes en el trabajo realizado en San Martín de los Andes.

Los tres trabajarán con el plantel superior, aunque Auzqui lo hará hasta arreglar su préstamo a Vélez o su venta a Brasil.

Diferente es la situación de Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, que seguirán trabajando de manera individual sin sumarse al plantel por la falta de acuerdo para renovar sus respectivos contratos.

"No hay noticias y no las habrá, por ahora", insistieron a Télam desde el club, con la firme postura de que los jugadores que están a 6 meses de terminar sus vínculos sean separados del plantel hasta tanto no firmen la renovación.

Por su parte, tanto Felipe Peña, que viene de una operación de ligamentos en la rodilla, como Matías Suárez, a quien le resta un mes de reacondicionamiento, siguen con rutinas diferenciadas, al igual que el uruguayo Nicolás De la Cruz, pero con menor exigencia por arrastrar una inactividad de tres meses.