“Estoy al plato de regalar campeonatos”: el reclamo de un famoso actor argentino a Marcelo Gallardo por la eliminación de River Plate de la Copa de la Liga

13/05/2022 - 01:52 Mundo River

Los coletazos de la sorpresiva derrota de River Plate ante Tigre en el estadio Monumental, que provocó la eliminación del equipo de Marcelo Gallardo de la Copa de la Liga en los cuartos de final, siguen apareciendo. Esta vez, el famoso actor Jean Pierre Noher le hizo un fuerte reclamo al Muñeco.

“Estoy al plato de regalar campeonatos”, disparó el reconocido artista franco-argentino de 66 años. Fanático de River Plate y principal admirador de Gallardo, esta vez dejó su idolatría y amor por el DT de lado y mostró su bronca a través de las redes sociales.

“Muñeco amado, primero, todo el apoyo de siempre, eterno. Segundo, mini opinión de un `cuatro de copas´: los que nos ganan, contadas veces nos superan, cuando perdemos, perdemos por detalles”, arrancó su descargo el actor que causó fueror con su interpretación de Guillermo Coppola en la serie de Diego Armando Maradona.

“Ya sé, con el diario del lunes todos somos Ferguson (en alusión al reconocido entrenador del Manchester United), pero es más que evidente y corregible. No tenemos jugadas preparadas de pelota parada y en defensa no resolvimos nunca cómo resolverlas. Centro cruzado en contra, etc. Para tener oportunidades en la copa digo”, continuó con su descripción, aunque minutos más tarde este mensaje fue borrado.

El actor hizo foco en el nuevo grosero error defensivo del equipo millonario que provocó el segundo gol de Trigre por obra de Facundo Colidio, quien convirtió tras un regalo de Paulo Díaz.

“Muñeco, te tengo de fondo de pantalla, te admiro y quiero, y sé que lo tuyo recién empieza, solo estoy al plato de regalar campeonatos, cuando claramente se ve que tenés todo para lograrlo. Perdón sigan con lo importante, perdón... saludos a toda la jaula gallina querida”, finalizó Pierre Noher.

La derrota por 2 a 1 ante Tigre que dejó a River Plate sin Copa de la Liga golpeó en la intimidad del plantel y Marcelo Gallardo no lo disimuló en la conferencia de prensa. “Hay que digerir esta derrota que golpea”, dijo. Incluso evitó cualquier excusa: admitió que la gran polémica del encuentro, la infracción que reclamó todo el Monumental por una supuesta falta de Marinelli a Palavecino, no fue penal. “Estuve observando la repetición y estuvo bien que Espinoza no lo haya cobrado”, subrayó.

En su análisis sobre el tropiezo tampoco hubo vueltas: “No sentimos que el rival nos haya superado, sí que estuvo bien, jugó un buen primer tiempo, nosotros mejoramos en el segundo, no encontrábamos los caminos con claridad, no estábamos lúcidos para ver las posibilidades y en ese momento cambiamos para seguir intentando más allá de los bloqueos que encontrábamos hacia el arco de Tigre. Llegó el gol, nos dio el envión y a ellos también los golpeó, estábamos posicionados en el campo de ellos, había un nuevo partido que comenzaba... Y el segundo gol de ellos nos golpeó muy fuerte, cuando te pasan esas cosas emocionalmente cualquier equipo siente el golpe”, resaltó.

“Intentamos hacia el final, pero nos tocó quedar eliminados de esta Copa. Nada para decir, felicitar a Tigre, no creo que nos haya superado, sí estuvo en partido siempre, pero nosotros no tuvimos la mejor noche. Hay que dar vuelta la página. Hay que tratar de ser más regulares en lo que viene, nos va a dar enseñanzas”, agregó el Muñeco.