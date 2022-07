Borja: "Estoy agradecido con esta oportunidad"

25/07/2022 - 03:38 Mundo River

Llegó para reemplazar a Julián Álvarez y ayer comenzó a pagar con goles y asistencias. Miguel Borja tuvo su momento y lo aprovechó. El delantero colombiano se convirtió ayer por la tarde en la figura de la goleada de River ante Aldosivi por 3-0 en Mar del Plata.

El ex Junior de Barranquilla ingresó en el complemento y destrabó un partido en una cancha difícil a raíz de la intensa niebla que azotó a la provincia de Buenos Aires.

Borja reemplazó a Esequiel Barco y necesitó de cuatro minutos para quebrar el cero en el estadio José María Minella. La flamante incorporación enloqueció a la defensa del Tiburón, aportó dos asistencias y metió su primer gol con la camiseta del “Millonario" (lo festejó con un bailecito).

"Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da. Me voy muy contento porque es lo que se viene trabajando para tratar de ayudar al equipo cuando me necesite", declaró Borja tras el partido.

Consultado por sus dos asistencias, una de pecho a Palavecino, el colombiano agregó: "El defensa me cerró bien y vi a Lucas Beltrán que estaba solo. Obviamente hay que pensar en el equipo, mi gran meta (decidió dar un pase en lugar de definir). Me gusta tirar un poquito de magia, siempre con el respeto hacia el rival", remarcó el delantero "cafetero" después del encuentro en Mar del Plata.

Mensajes

Tras su debut en la red, su amigo y compañero de la selección colombiana, Rafael Santos Borré, le envió un mensaje a través de las redes sociales.

"Felicitaciones hermano, que sean muchos más", dice el mensaje del ex delantero de River al colombiano, quien fue determinante en el encuentro, ya que además de convertir, anteriormente dio dos asistencias, de pecho a Palavecino, autor del primer gol, y otra a Lucas Beltrán, quien marcó del segundo.

Además en el posteo se puede ver una foto de Borja festejado tras convertir el tercer tanto para el "Millonario".

El colombiano necesitó de 15 minutos para ser determinante en el resultado: participó activamente de los tres tantos del Millonario.