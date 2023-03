''El hincha no sólo exige ganar sino la manera de ganar"

09/03/2023 - 02:23 Mundo River

River se llevó anoche una importante victoria ante Racing de Córdoba no sólo por lo cómodo del resultado, sino también por la forma en la que la consiguió. Martín Demichelis, entrenador "millonario" habló después del 3-0 y destacó lo hecho por sus dirigidos recordando el "paladar negro" del club.

"El socio de River paga el abono más caro de la Argentina. No solo va al estadio a ver el equipo ganar, sino que también exige una manera de ganar. Y nosotros estamos en esa búsqueda", dijo "Micho", anoche en la conferencia de prensa.

Tras la goleada, Demichelis agregó: " A veces, los rendimientos de los jugadores van definiendo el armado del equipo. La Copa Argentina es muy importante".

"Le dije a Nacho (Fernández) que juegue libre e interprete como él sabe hacerlo a la perfección. Me alegro por el grupo porque no paramos de buscar tener volumen ofensivo. La Copa Argentina es traicionera y no sufrimos sobresaltos", agregó Demichelis.

A su vez, el entrenador expresó: "No es que no veía cosas de Lucas (Beltrán). Siempre lo nombré en la competencia de Borja y Rondón, siempre lo incluí. Hay momentos de la temporada donde el jugador está mejor que otros. Lucas no se bajó de la pelea, nos está dando mucho".

Luego, el DT respondió sobre la polémica generada post encuentro ante Lanús con Frank Kudelka. "Soy de un pueblito humilde (Justiniano Posse, Córdoba) y no me subo a ningún trono. Entendí por protocolo que el DT local saluda al visitante. Busqué la conexión, no pasó. Pero no va más allá. Cuando lo vea, lo voy a abrazar".

Además, le contestó al presidente de Talleres Andrés Fassi. "Me sorprendió lo de Fassi porque lo conozco y en dos oportunidades me ofreció ser DT de Talleres. Llenó de mensajes y llamadas a mi representante y también lo hizo conmigo. Como dijo Brito: como cordobés que es, es muy mal contador de chistes", cerró.