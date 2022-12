Un diputado fue estafado por un hacker que se hizo pasar por un colega y le robó miles de dólares

28/12/2022 - 09:11 Mundo

Un diputado oficialista de Uruguay fue estafado por un hacker que se hizo pasar por un colega de la Cámara y le ofreció un cambio de dólares, aunque no trascendió la suma que el legislador transfirió, informó hoy la prensa local.



La denuncia la hizo el Alfonso Lereté, del gobernante Partido Nacional, que reveló que alguien que se hace pasar por él estafó a varias personas, entre ellas el diputado César Vega.



"No sé cómo ni quién me hackeó el celular y me sustrajo los 3.200 contactos", explicó Lereté, que contó que los estafadores comenzaron a enviar mensajes haciéndose pasar por él y diciéndoles que tenían un nuevo número.



A los pocos días, desde ese mismo número los delincuentes buscaban interesados en cambiar dólares y terminaban convenciendo a los engañados para que mandaran dinero a una cuenta del servicio MiDinero.



"Cuando recibían ese mensaje de que había cambiado el número, tenían algunas opciones. Algunos me llamaron y les dije que era un engaño, pero no me imaginé que iba a ser una estafa", contó Lereté, según los diarios El País y El Observador.



Según estos medios, además del diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), también fueron engañados un productor de la localidad de Sauce y un funcionario del Ministerio de Transporte.



Lereté radicó la denuncia en Atlántida y en la Zona III de Montevideo y ahora espera el avance de la investigación para saber quién está detrás de este hackeo.



"Sé que es difícil de investigar porque hay que levantar secreto bancario para ver el tema de las transferencias y también acceder a datos de las operadoras de telefonía", sostuvo el diputado.