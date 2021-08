Brian, el chico de Pasapalabra, todo un símbolo

01/08/2021 - 13:50 Opinión

Hace pocos días, en un canal capitalino, precisamente en el programa Pasapalabra, un chico pequeño de contextura, pero de un gran halo de encanto, luego de 53 veces de intentarlo, se ganaba El Rosco, lo cual equivalía a pasados un millón y medio de pesos.

En lo particular, yo venía siguiendo la performance del muchacho desde antes de la pandemia y la consecuente cuarentena. En efecto, el programa era un envío originariamente de otra emisora. Los hechos que paralizaron la televisión nacional, arrasaron con aquel intento de Brian Parkinson, así su nombre, y su intento por erigirse en campeón en 2020.

Este mundo nuevo, tratando de reencontrarse a sí mismo, nos prodigó la vuelta a la televisión del programa Pasapalabra en otro canal. Para los fanáticos del mismo era un hallazgo ver de nuevo al ya querido participante. Tan querido que se habían creado espacios en las redes para promover su triunfo. Es más, se pedía que a cierta altura le facilitaran el camino, se conjeturaba si los invitados a colaborar con él, estaban a la altura de las cirunstancias. Y si no lo estaban, se despertaban enojos en los fanáticos que con enjundia afirmaba: "Lo perjudican", "no quieren que gane", y mil opiniones, pendulando entre lo risible y lo justo.

Es más, dos días antes de su triunfo, al menos en tiempo televisivo (ya que el programa es grabado) en otro canal comenzaba un programa en el que se premia con un millón de pesos diarios a gente que elige entre dos opciones. Una de las preguntas era, por caso, cuál es el color de la suela de un zapato de diseño. Tal cual. Y una, que es fanática de las palabras y de "un cacho de cultura" sentía que era todo un despropósito. Mientras que al chico Parkinson le preguntaban el nombre de la "divinidad de la mitología nórdica que en los combates designaba a los héroes que debían morir" o "nombre del actor italiano famoso por películas como 8 1/2 ó la Dolce Vita" y sabíamos o aprendíamos que eran Valquiria y Mastroianni las respuestas, del otro lado de la creación televisiva (personas tal vez tan luchadoras como Brian) percibían un premio dinerario similar con una suerte de juego de azar, pero en gran desigualdad de condiciones.

A pesar de todo, para mí no deja ésto, de ser todo un símbolo. El triunfazo de Brian Parkinson me hizo emocionar, creo que muchos dijimos "al fin" y pensamos todo el esfuerzo que había hecho desde el año pasado. Él mismo contaba que sus compañeros de trabajo lo ayudaban con francos así pudiera estudiar, de una planilla excel las largas listas de sustantivos, verbos, adjetivos, nombres de ríos, de científicos y hasta de colores.

Cuando él contó luego de haber ganado, todo el estudio previo, no dejé de enojarme más con el programa del canal de la competencia. Por un multiple choice un millón contra horas de estudio me parecía un poco un símbolo de un facilismo que no se debería propiciar. Quizá muchos de los que ganaron el millón fácil, lo necesitan, hacen otro tipo de esfuerzos, todos al fin y al cabo andamos meta vivir nomás, pero yo voy al símbolo, al mensaje.

Nadie saltará en su casa por el triunfo de ningún ganador del millón fácil, nadie le dedicará grupos de facebook, ni una innúmera cantidad de muestras de aprecio y empatía.

Porque el ganador de El Rosco de Pasapalabra, es más el emblema de toda una población argentina que todavía cree en la cultura del empeño, más en una época en que nada, en el mundo entero es seguro y en que la espesa bruma de la duda nos aqueja como humanidad...

Parece mucho o no, pero fue lo que sentí con este pequeño gran héroe. Que cuando ganó golpeó la mampara de un lado y del otro Iván de Pineda, el conductor, sin poderse abrazar pero franquenado obstáculos. Me hizo acordar al mundial del 78, la famosa foto del maestro Alfieri, cuando el hincha sin brazos fue abrazado por Tarantini y Fillol y el gran fotógrafo los inmortalizó. No sé si una anda muy sensible, pero me lo recordó. Porque ese día Brian fuimos todos.

Al fin y al cabo se trata de intentar y luego insistir, como dicen que dicen los norteamericanos, que para cumplir su "american dream" hacen eso, sin esperar un golpe de suerte, sino apelando al viejo, remanido y a veces efectivo truco del esfuerzo sostenido.