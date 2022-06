Visión borrosa: ¿qué lo puede provocar?

06/06/2022 - 03:01 Opinión

A menudo, sentimos que nuestros ojos sufren una disminución en su capacidad de enfocar los objetos que tenemos a corta o larga distancia y nos provoca lógicamente preocupación; la pregunta surge casi inmediatamente; ¿qué me pasa?

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, la detección temprana y el tratamiento de los problemas de los ojos son la mejor manera de mantener una visión sana a lo largo de la vida.

Aunque la visión desmejora con el paso del tiempo, en algunos casos puede ser una enfermedad no diagnosticada la que esté acelerando este proceso.

A pesar de que con el paso del tiempo órganos como la vista pueden verse deteriorados naturalmente, existen algunas patologías que pueden acelerar estos daños y empeorarlos mucho antes de que la edad lo haga.

Por esto, es indispensable realizarse exámenes médicos regularmente, ya sea que exista o no una molestia, para poder descartar con el mayor tiempo posible las afecciones que pueden causar una visión borrosa o distorsionada.

Específicamente sobre la salud de los ojos, los expertos afirman que hay algunas enfermedades que atacan a este órgano y no suelen presentar síntomas mayores, por lo que las personas no consultan al asumir que estos cambios se deben al paso del tiempo y no a una patología que necesita tratamiento.

Desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero vamos a brindarle una serie de afecciones, las más comunes, que pueden provocar una visión borrosa, algunas de ellas son muy comunes y fácilmente tratables y otras van a requerir un tratamiento específico, incluso una cirugía, por lo que debemos acudir siempre a un Oftalmólogo, quien será que después de realizar los estudios correspondientes aconseje qué medidas tomar para evitar cualquier complicación en la salud ocular del paciente.

Ahora vamos a detallar de la manera más sencilla cuales son las diez enfermedades más comunes que pueden causar una visión distorsionada o de menor calidad, y no olvide, ante la menor duda consulte siempre a su médico oftalmólogo.

Conjuntivitis

La conjuntivitis es una inflamación o una infección en la membrana transparente (conjuntiva) que recubre el párpado y la parte blanca del globo ocular. Cuando los pequeños vasos sanguíneos de la conjuntiva se inflaman, se hacen más visibles. Esto es lo que hace que la parte blanca del ojo se torne rojiza o de color rosa.

Astigmatismo

El astigmatismo es una imperfección común y, por lo general, tratable en la curvatura del ojo, que causa visión borrosa de lejos y de cerca, y suele estar presente al nacer u ocurrir en combinación con miopía o hipermetropía. A menudo no es tan pronunciado como para requerir una medida correctiva.

Rascarse los ojos muy seguido puede generar afectaciones como: deformidad de la córnea, ojos rojos, infecciones, lesiones entre otras.

Degeneración macular seca

La degeneración macular seca es un trastorno ocular frecuente en personas mayores de 50 años, que genera visión central borrosa o reducida debido al adelgazamiento de la mácula, la parte de la retina responsable de que la visión sea clara en la línea de visión directa.

Miopía

La miopía es un trastorno general de la visión en el que se puede ver con claridad los objetos que están cerca, pero se ven borrosos los objetos alejados. Esta puede manifestarse gradualmente o de forma rápida, y con frecuencia empeora durante la niñez y la adolescencia. También suele heredarse.

Estrabismo (ojos cruzados)

El estrabismo, según Medline Plus, es un trastorno en el cual los dos ojos no se alinean en la misma dirección. Por lo tanto, no miran al mismo objeto al mismo tiempo. La manera más común de estrabismo se conoce como “ojos bizcos”. En la mayoría de los niños con estrabismo, la causa se desconoce. En más de la mitad de estos casos, el problema está presente al nacer o poco después. Esto se denomina estrabismo congénito.

Glaucoma

El glaucoma es un grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico, cuya salud es vital para tener una buena vista. Este daño a menudo se produce por una presión en el ojo más alta de lo normal. Esta es una de las principales causas de ceguera para las personas mayores de 60 años, aunque puede producirse a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos mayores.