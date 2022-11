Por qué todos lloramos a la abuela que inspiró Coco

10/11/2022 - 12:15 Opinión

Por Marcela Nader



Hace unas semanas murió a sus 108 años Maria Ramirez Caballero, la mujer que inspiró el personaje de la abuelita en la película Coco.

Para los mayores que vimos esa historia de cine, con nuestros hijos ya grandes, nos golpeó fuerte la idea de que quién mantenía la memoria familiar en esa familia tan similar a millones de familias en el mundo, ya no estuviese más.

Las abuelas (y los abuelos) son la memoria afectiva de las familias. Son las cadenas más fuertes con un pasado que ya no está y del cual ellas son las últimas piezas. Mama Coco era el eslabón entre su pasado y el futuro de Miguel, su bisnieto. Ambos tienen una relación especial. Ella quiere recordar a su papá, pero no puede. Solo recuerda la canción que él le cantaba cuando era una niña y que Miguel logra recuperar cuando “visita” ese otro mundo del que nadie habla.

Mama Coco ha guardado todas las fotos de quienes partieron primero de esta vida para homenajearlos y recordarlos el día de los muertos. Todas menos una, la de su papá. Insiste en que ese pequeño altar reciba no solo la luz de las velitas prendidas en su honor, sino la atención en la memoria de cada uno de los miembros de su familia.

Si alguien vio la película, el momento en que Coco escucha la canción "Recuérdame" es uno de los momentos más dulces y emotivos. Los ojos de todos quienes la vimos hablan a borbotones en ese momento. Es un himno para todos los que perdimos a alguien que nuestra alma ya no podrá acariciar.





A Mamá Coco le duele el hecho de que no hubiera fotos de su papá. No solo no lo recuerda, no la dejan recordar. Su mamá, cuando Coco era aún niña, decidió que su rostro sería borrado de la familia. Después de todo, nos olvidamos más rápido cuando nadie nos habla de esas personas. Miguel, con sus doce años, entiende muy bien eso y encuentra la manera de recuperar una foto para poner en el altar de su abuelita para el día de los muertos. La sonrisa de la abuela al ver la foto de su papá y escucharlo cantar una vez más su canción es inolvidable.

Quienes tuvimos la bendición de nacer con los cuatro abuelos nos emocionamos al verla. Mis dos pares de abuelos no podían ser tan similares y tan distintos a la vez. Por un lado, los paternos eran unos chiquilines que se vinieron a Argentina con dos hijos chiquitos y que al poco tiempo tuvieron que enterrar al más pequeño por una enfermedad incomprensible. Por el otro, un joven inmigrante venido jovencito que se casó con la hija de otro inmigrante. Y formaron familias hoy consideradas numerosas.

Los abuelos se fueron primero. Mis dos abuelas les sobrevivieron y siguieron con nosotros muchos años más. Eran mujeres fuertes, que vivieron en el campo, que trabajaron a la par de sus maridos de sol a sol. Que no tenían miedo a nada ni a nadie. Que nos enseñaron a cocinar y a tejer. Que se alegraban de vernos y nos ofrecían a escondidas de nuestros padres aquellas delicias, golosinas o gaseosas, (un lujo en esa época!) que ellas sabían que alegraban nuestras tardes infantiles. Y para quienes la familia, una con nueve hijos y la otra con cuatro hijos más seis hermanos que criar, era la base de toda su vida.

Abuelos, padres, hermanos, tíos, primos, nietos, y bisnietos se mezclaban en legendarias y largas mesas de navidad, pascua, cumpleaños, casamientos, bautismos, y nuevamente en los entierros. Porque la vida es así. Juntos, en la celebración y en el dolor. Tan parecida a la vida descripta en Coco.

Recordamos lo que vivimos. Recordamos a quienes vivieron antes de nosotros a través de nuestros mayores. Recordamos a través de fotos que nos hablan de un pasado que existió, que vivimos, que disfrutamos.

Decimos adiós a la mujer que inspiró a Mama Coco. Imagino el abrazo del reencuentro de la niña de otrora, con el papá cuyo rostro, un niño, Miguel, salvó del olvido. Y un adiós menos doloroso a su papá, cuyo recuerdo perdido por años, Coco y Miguel recuperaron para toda la familia.

Ahora sí, descansan en Paz.