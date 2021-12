Un violento sujeto intentó ahorcar a su hija de 9 años que lavaba el delantal para "ir a la escuela"

09/12/2021 - 03:03 Policiales

En medio de una crisis de llanto, una niña se presentó en la casa de su vecina a implorarle que se hiciera cargo de ella y de su hermanito, tras haber sido golpeada por su padre, sin imaginar el calvario que le haría vivir tal petición.

El grave caso de maltrato infantil sucedió en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle y Ruta 1 del barrio Agua y Energía. Comenzó cuando una niña de 9 años se encontraba en el patio de la propiedad lavando su guardapolvo y el de su hermanito (8), para ir a la escuela.

Al ver este escenario, el violento sujeto —un changarín de 40 años— se acercó a la menor y le ordenó que dejara de lavar esa ropa ya que si él quería ella no iría a la escuela, por lo que la menor se negó a cumplir con lo que su padre le ordenaba.

Ante esta situación, el acusado comenzó a darle golpes de puño en distintas partes de cuerpo. La menor logró escapar y corrió a la casa de su vecina, una mujer de nombre Roxana, (25), a quien en medio de una crisis de llanto le "pidió un favor".

La niña solicitó a la vecina que fuera hasta su casa, a hablar con su padre y le dijera que ella se haría cargo tanto de ella como de su hermanito, ya que estaba cansada de que su papá los pegara a ambos.

Sin dudar, Roxana se hizo presente en la casa del sujeto, quien al escuchar los dichos de la vecina se volvió en contra de la menor. Con ambas manos la tomó del cuello con intenciones de estrangularla.

La mujer como intervino para salvar a la niña y la pequeña corrió hacia la calle. Su padre fue detrás y tras darle alcance, la derribó al duelo y la atacó "a patadas".

Mientras Roxana llamaba a la policía, pedía ayuda a los vecinos. Ellos lograron detener al violento padre. Personal policial alertado de la situación se comunicó urgente con el Dr. Mariano Gómez —fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar—, quien ordenó que los menores sean trasladados al Centro de Salud para ser examinados por galenos.

La policía allanó la casa del acusado y lo puso tras las rejas.

“Mi mamá nos abandonó y la familia de mi papi nos odia”

Una vez rescatada y ya en sede de la Comisaría Nº2 del Menor y la Familia, contenida por las uniformadas que se encontraban en el lugar, la menor les manifestó: “No conozco a mi mamá porque cuando era chiquita ella se fue a vivir con otro señor”.

Y continuó diciendo: “Mi mamá nos abandonó y la familia de mi papi nos odia a mí y a mi hermanito”. Los dichos de la pequeña, que causaron consternación en las mujeres policía, dejaron al descubierto la situación de vulnerabilidad en la que vivían los pequeños. Ambos quedaron a cargo de la Subnaf.l

“El adulto cree que tiene la razón, cosifica al niño”

A raíz de la problemática, EL LIBERAL entrevistó a la licenciada Emily Azar quien se refirió al tema.

"Cuando hablamos de maltrato infantil no debemos limitarnos al maltrato físico solamente. Una de las cosas que tenemos que hacer hincapié después de la pandemia es el tema de la carencia, que es de lo que se priva al niño: no hables, no hagas esto, no hagas aquello, no comas esto, en el sentido de la privación y no del cuidado", comenzó explicando la profesional.

Continuó diciendo: "Esto tiene que ver con esta cuestión que se llama 'adultocentrismo', que hace referencia a que el adulto es el centro y cree que tiene la razón y se cosifica al niño. En ese momento el niño es una cosa en la que yo (adulto) descargo, una cosa a la que yo manejo y puedo manipular".

La licenciada reveló que por la pandemia, "el niño debió estar mayor tiempo en la casa y así más expuesto estuvieron a aquello que no lo habían estado antes, porque tenían limitadas sus actividades. No podían ir a la escuela, que era su agente protector. Lo que uno tiene que hacer es ayudar a poner voz a aquellos que estos chicos se callan por ese maltrato".

Consultada si por qué tales hechos se dan de padre a hijo, Azar respondió: "Tiene que ver con la cosificación del hijo. Es decir, si es mío, con él hago lo que quiero. Pero esto no es así. Hay que diferenciar todas esas cuestiones y hay que tener en consideración los derechos del niño y todas las nuevas líneas que se están investigando respecto de cómo cuidar un niño y la reeducación de los padre en temas como el enojo, la frustración, la tolerancia. El niño en su casa, donde se supone es el lugar más seguro para estar, termina siendo violentado", finalizó.