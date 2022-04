Dos fiscales investigan la salud mental de una pasajera salteña que denunció abuso en Santiago del Estero

24/04/2022 - 23:31 Policiales

Una mujer oriunda de Salta denunció ayer a la madrugada que fue abordada por un desconocido en la terminal de ómnibus y luego abusada sexualmente. Ello se desprende de una presentación ante la Seccional Segunda a las 3.20 de la madrugada.

De 48 años, la denunciante señaló que procede de la provincia de Salta y arribó a nuestra provincia el 19 de abril pasado al mediodía. Como no conoce la ciudad, tampoco tendría familiares aquí, se habría quedado en la terminal durante todo el día.

Cerca de la noche se presentó un sujeto con ropa oscura, valija y bolso rojos. Habría charlado con la mujer. El relato de la denunciante amplió en que despertó al día siguiente en un lugar oscuro.

“No sé por dónde me llevó. Sí, me abusó sexualmente y me robó el celular y $ 6.000”, ahondó.





Reconocimiento Médico

Luego, la mujer habría sido conducida a Reconocimiento Médico. En efecto, un profesional habría informado que la denunciante presentaría problemas psiquiátricos, consumiría medicación para dormir y que no se encontraría ubicada en tiempo y espacio.

Ante ese cuadro, la Justicia dio intervención a personal de la División Búsquedas de Personas. Los funcionarios trabajan tras familiares de la misma, ya sea en nuestra provincia, o bien en Salta.

A la vez, los funcionarios tendrían a su cargo a la salteña en resguardo de su integridad física.

Además, también trabaja la fiscal Vanina Aguilera, de la Unidad de Abusos Sexuales, quien dispuso que se confeccione un informe. De ser necesario, también intervendrían forenses.