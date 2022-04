La Fiscalía irá por la prórroga de detención a tres presos en estafa piramidal, uno de ellos es docente

24/04/2022 - 23:29 Policiales

La Fiscalía abogará hoy por la prórroga de detención de tres personas, acusadas de perpetrar una estafa piramidal estimada en $ 10.000.000 en perjuicio de media docena de denunciantes, entre ellos un profesional médico, su padre y al menos tres comerciantes santiagueños.

Desde las diez de la mañana, la fiscal Belkis Alderete motorizará ante el juez de Control y Garantías, Darío Alarcón, la continuidad de detención para Hugo Rodolfo Sández; también para su pareja María Yudith Ávila y el primo de ésta, Javier Ignacio Palomo, sobre quienes recaen cargos por presunta "estafa y asociación ilícita".

Enfrente, los querellantes Luis Barraza, por un comerciante y Carlos Ríos López, asiste al médico, bregarán alineados con la estrategia del Ministerio Público.

A su vez, Luis Palavecino representa a Ávila y Palomo; Julio Alberto Llugdar, a Sández.

Las denuncias han sido interpuestas el mes pasado. En ellas, por ejemplo, un comerciante reveló que en noviembre de 2021 fue contactado por Ávila.

"Ella se presentó como una inversora", señaló. "Le hablé sobre unos ahorros y ella me sugirió invertirlos en un negocio jurídico", indicó el presunto damnificado.





Versión de una víctima

"Puse $ 1.500.000. Se me pagaría un interés del 15% del capital. Éste me sería devuelto en la primera semana de diciembre de 2021 y, a su vez, el interés se me abonaría el 15 de ese mes", ahondó. Sin embargo, cumplido el tiempo ni las ganancias ni el capital han sido pagados. Al mes siguiente le habrían entregado $ 225.000 en concepto de intereses.

En esencia, la historia de los restantes denunciantes giraría en estos cimientos. Habrían entregado varios millones para inversiones y negocios y la otra parte jamás cumplió lo acordado, especificaron en sendas denuncias.

"A lo sumo, lo que tendríamos es un incumplimiento de contrato", contragolpeó el abogado Luis Palavecino. Mis clientes están dispuestos a devolver el dinero, pero no con esas cifras siderales, astronómicas, porque son mucho menores", profundizó a EL LIBERAL. "A la vez, ya hemos dado apertura a documentos en el proceso, como facturas y otros documentos, días atrás", sintetizó.





“Era para que mi novia haga préstamos con intereses”

El docente Hugo Rodolfo Sández fue indagado por la fiscal Belkis Alderete, ocasión en que habría manifestado: “Él (uno de los damnificados) le entregaba dinero a mi novia para que haga préstamos con intereses”. Asistido por el abogado Llugdar, la Fiscalía habría informado al maestro que según el proceso, desde noviembre del 2021 Palomo buscaba inversores; Ávila, encabezaba y coordinaba las operaciones y que él retiraba y entregaba el dinero, una especie de valijero.

Al declarar, habría indicado que conoció a uno de los denunciantes en noviembre de 2021, en un cumpleaños en que coincidieron casi todos los protagonistas. “Hasta dónde veía o sabía, él (una de las víctimas) entregaba dinero a mi novia. Era para que haga préstamos con intereses. Después, se le devolvía el dinero invertido y los intereses”, trascendió.

“Desconozco las cantidades o intereses”, aclaró Sández. “Nunca me fui a cobrar a nadie. Vivo de mi trabajo con funciones en el departamento Figueroa. Lo único que hacía era transportar a mi señora. Desconozco qué hacía porque nunca me quedaba, o estaba presente”. “à lo único que tengo (en alusión a un denunciante) es una transferencia de mi cuenta hacia la cuenta de casi $ 300.000. No me acuerdo la fecha. Creo que figura en mi celular y esta transferencia la hago a pedido de mi pareja. Como yo tenía el dinero, hice la t ransferencia desde mi cuenta y ella me dio la plata a mí”, habría enfatizado.