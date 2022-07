El crudo testimonio de tres de las víctimas de Diego París en la televisión nacional

21/07/2022 - 03:41 Policiales

Virginia, Mariana y Julia son tres jóvenes santiagueñas que difícilmente se hubieran conocido, si no fuera porque las tres fueron marcadas por un hecho con el que cargarán el resto de sus vidas: fueron víctimas de Diego París por abusos, intentos de abusos o incluso de secuestro.

Las mujeres santiagueñas, con enorme valentía, decidieron contar sus historias en la televisión nacional y concedieron ayer una entrevista a C5N, en la que además repudiaron la decisión de la Justicia de dictar el cese de prisión a favor del sospechoso.

Una de ellas, Virginia, ya había alzado su voz ante EL LIBERAL días atrás, cuando remarcó que se enteró que el acusado había sido excarcelado por los medios, justo el día de su cumpleaños. La joven que hoy tiene 20 años fue la primera en animarse a denunciar a París, un organizador de eventos relacionados con los comics.

"Estoy mal. En el año 2020 me contactó para hacerme una propuesta de trabajo, que era falsa. Hice la denuncia y esperé un mes, pero como no hacían nada lo escraché en Facebook. Ahí más de 20 mujeres contaron que les había pasado lo mismo que yo", recordó Virginia, que aún tenía 17 años cuando sucedió el hecho hace más de dos años.

Cabe recordar que el acusado la había contactado a través de Instagram. Se presentó como un productor y que debía filmar un corto sobre la Mujer Maravilla y que había pensado en ella para interpretar el personaje.

Como es propio de las personas que cometen este tipo de hechos, con sus palabras convenció a la adolescente y su madre de que el trabajo sería importante, y que incluso iba a ser filmado por productoras de Buenos Aires, que le aseguraban "calidad".

Lógicamente la "oferta laboral" era falsa, la llevó a "ensayar" a su casa y en una ocasión en la que no la acompañaron sus familiares, París le hablaba de usar cloroformo, para que una escena en la que debía desmayarse, le saliera "más natural".

En medio de uno de esos ensayos, el sospechoso la besó por la fuerza y le dio una palmada cerca de sus glúteos. La por entonces aún menor, quedó paralizada, y luego fingió una emergencia, se retiró y con sus padres radicó la denuncia el 13 de marzo del 2020.

"No se ha comunicado conmigo ni con ninguna de las víctimas. Me he enterado porque me pasaron la noticia. Es horrible, lo que estoy pasando no se lo deseo a nadie. Me da bronca e impotencia, porque es como si no me creyeran ¿por qué él está en la calle y nosotras tenemos que vivir con miedo? Me parece injusto", aseguró ayer Virginia.

En junio del 2020 la Justicia dictó la prisión preventiva en contra de Diego París, acusado de "abuso sexual con acceso carnal", contra una mujer que vive en el exterior actualmente, "abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa" contra otras dos víctimas, y "abuso sexual simple" en perjuicio de la primera denunciante. La última semana quedó libre.

Tres intentos de secuestro a una profesional hace dos décadas con idéntica modalidad

Julia fue otra de las víctimas de Diego París que se animó a contar lo que vivió, con la particularidad que todo sucedió hace más de dos décadas.

"Hace más de 20 años intentó secuestrarme en tres oportunidades usando un pañuelo que supuestamente tenía cloroformo. Me invitaba a audiencias y como no aceptaba quiso hacerlo por la fuerza. En un año y medio en tres oportunidades entró en mi casa, me tomaba de atrás con un pañuelo y me amenazaba con un arma, tratando de amedrentarme. Esto se mantuvo en el tiempo hasta un par de meses antes que lo detengan. Cuando la veo a Virginia todo esto se remueve y decido hacer la denuncia", resumió la profesional.

"Todo comenzó cuando todavía yo no había cumplido la mayoría de edad. Realizaba llamadas anónimas al teléfono fijo de mi casa, diciendo que era un compañero mío, cuando en realidad yo iba a un colegio de mujeres. Falseaba la voz, hacía voces extrañas", había revelado a EL LIBERAL hace dos años, cuando radicó la denuncia y su caso también salió a la luz.

"Cuando atendía, me preguntaba si sabía lo que era el cloroformo y me decía que tenía preparado un frasco para mí", recordó.

"Yo cortaba el teléfono, pensaba que era una broma de mal gusto de algún amigo, pero al ver que seguía pasando y me amenazaba que me iba a secuestrar y lo que tenía pensado hacerme una vez que logre su cometido, tuve miedo", afirmó Julia.

"Me decía explícitamente lo que me quería hacer, con lujo de detalles. En una de las llamadas lo escuché para saber lo que quería y me dijo que me iba a dormir y que me iba a violar", precisó.

En una ocasión, salió de su trabajo a las 21 y caminó hasta su domicilio en el centro capitalino. Cuando estaba por abrir el portón, París la abordó por la espalda.

"Con mucha fuerza, puso un pañuelo en mi boca con la mano derecha y en la otra tenía un elemento punzante. No me dejaba ni respirar ni hablar", describió.

"Quedé paralizada y me dijo que no hiciera nada, que no me moviera, porque me iba a matar", detalló.

Ese día pudo zafar. Habría intentado secuestrarla en otras dos ocasiones, según su denuncia.