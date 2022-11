Amenazó con una "punta" a su madre porque no le dio $7 mil

01/11/2022 - 17:41 Policiales

Un joven fue apresado por la Policía por disposición de la Justicia, después de que amenazara de muerte a su propia madre con dos "puntas" y un cuchillo, porque ésta se negaba a darle dinero.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, el acusado fue apresado en las últimas horas, dando cumplimiento a una orden librada por la jueza de Género, a instancias del pedido de la fiscal del caso, Dra. Andrea Juárez.

Según precisaron las fuentes, la damnificada de 46 años domiciliada en el barrio Bosco III, se presentó ante la Policía y manifestó que quería denunciar a su hijo de poco más de 20 años, el cual tendría problemas de adicciones a psicofármacos.

Ante los efectivos, la mujer relató que se encontraba en su domicilio junto a otro de sus hijos de 14 años, cuando irrumpió el acusado, la despertó y comenzó a exigirle la entrega de $7 mil, diciéndole que lo consiguiera como sea para la tarde.

En ese momento, la damnificada le manifestó que no podría hacerlo, que no había forma de que consiguiera ese dinero, cuando hay ocasiones en las que no tienen ni para comer.

Lejos de entenderlo así, el acusado habría reaccionado de forma violenta, comenzando a insultarla con palabras irreproducibles y le arrojó elementos contundentes contra su humanidad.

El denunciado se retiró en ese momento y regresó horas más tarde, exigiéndole nuevamente el dinero, a lo que ésta le manifestó que no tenía el dinero que él pedía, por lo que el acusado tomó dos puntas caseras y un cuchillo con mango de madera, con los que comenzó a amenazar de muerte a su propia madre.

Siempre en función de la denuncia, el agresor también insultaba a la mujer y le arrojó pedazos de ladrillo que impactaron en su cuerpo, provocando algunos destrozos también en el interior de la vivienda.

La Dra. Andrea Juárez, solicitó una orden de detención en contra del agresor, medida que fue librada por la jueza de Género y concretada en las últimas horas por la Policía.