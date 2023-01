Hallan a 5 hermanitos llorando porque su madre quería acuchillar a su padre

08/01/2023 - 02:14 Policiales

Cinco niños fueron hallados ayer a la madrugada llorando, deambulando en el Bº Aeropuerto, minutos después de que su madre intentase acuchillar a su padre, tras ser acusada de infiel, acentuándose una crisis cuyo basamento serían las drogas y delirios.

Allí se sustenta la historia de un matrimonio, cuya historia y antecedentes ahora son investigados por el fiscal Diego Cortés, personal médico del Hospital Independencia y de la Subnaf. Todo comenzó a las 2 de la madrugada en calle Cevil Pozo, entre Chañar y Avión Pucará, del B° Aeropuerto. Los policías hallaron a cinco hermanos que lloraban asustados, pues sus padres intentaron agredirse.

Abordado por los policías, el hombre señaló que había discutido con su esposa. Dijo que en una crisis de nervios, ella tomó un cuchillo y quiso herirlo. No lo logró porque el hombre habría tomado una frazada con la cual se cubrió y la hizo desistir.

Añadió que no era la primera vez. "… Tiene problemas psiquiátricos. Ya intentó quitarse la vida, tirándose al río o ahorcándose", según el hombre. Luego, la mujer dio su versión. Explicó que de solteros solían drogarse, pero al llegar los hijos dejaron de hacerlo. "Él me cela. Cuando lo hace entro en crisis y no sé lo que hago. No reconozco a nadie, ni a mis hijos", ahondó.

Aclaró que no quiere denunciarlo. "Tengo miedo de quedar sola con mis hijos y que yo misma les pueda hacer algo por la voces que escucho y me hablan", profundizó. Quebrada, habría estallado en llanto. Con ambas manos tapándose los oídos, habría caminado a una habitación. Se puso de cuclillas sobre la cama y se golpeó la cabeza con las manos.