Joven trans pirómana fue detenida tras incendiar cinco vehículos y una química en la madrugada

01/02/2023 - 02:01 Policiales

Momentos de tensión se vivieron entre la noche del lunes y la madrugada de ayer, cuando se alertó a los Bomberos de la Policía sobre el incendio de cuatro vehículos que estaban estacionados en la vía pública, y también una química ubicada en Avda. Solís.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, una unidad de los Bomberos de la Policía de Santiago del Estero sofocó el incendio de una camioneta policial y una ambulancia que estaban estacionados sobre calle Ecuador, casi Aconcagua, en el barrio América del Sur.

En cercanías de un taller mecánico, se estaban incendiando una camioneta Renault Kangoo y una Ford, y una ambulancia.

A los pocos minutos se conoció que también se estaban incendiando una camioneta y un automóvil en inmediaciones de calle Degano del barrio Cabildo, por lo que acudieron de inmediato para sofocar las llamas.

El comerciante Talasino dio su testimonio, en la espera de respuestas de la Justicia provincial.



Pero ello no fue todo, una química ubicada sobre Avda. Solís a metros de la intersección con calle Solano de Paz, también habría sufrido un ataque y un principio de incendio, por lo que los bomberos se dirigieron de inmediato para combatir el fuego.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Carla León, la cual ordenó que de inmediato se realizaran las averiguaciones correspondientes.

Los uniformados realizaron recorridos por la zona y observaron a una joven sospechosa, la cual llevaba una botella plástica en sus manos. Al interceptarla, pudieron establecer que se trataba de un líquido inflamable, por lo que procedieron a su aprehensión y la trasladaron a la Comisaría 11.

La joven de 22 años sería la misma que protagonizó un escándalo similar en septiembre pasado, cuando intentó prender fuego una panadería y dañó varios automóviles.

Inmediatamente pusieron en conocimiento a la Fiscalía, desde donde ordenaron que se realicen las tareas correspondientes y se dé intervención al Departamento de Toxicología para determinar qué tipo de sustancia sería la encontrada en poder de la joven.

En tanto la involucrada quedó aprehendida, afectada al legajo judicial caratulado como supuesto delito de "incendio y otros estragos" en perjuicio del Estado provincial.

Miguel Talasino, propietario de la química que fue blanco del ataque de la joven trans acusada de los incendios, brindó su testimonio a Noticiero 7: "Desgraciadamente esto me tocó a mí y también a otros vecinos de la zona. Este tema ya es reiterativo, porque ya lo hizo en otras oportunidades". "Se trata de una trans que ya es pirómana hace mucho tiempo. Lo que no sé, es cómo son los procesos porque no puede ir presa", agregó.

"Regresé por razones personales anoche (por el lunes) a las 23.30 de viaje y hoy (por ayer) el chico que trabaja conmigo, tipo 4.30 de la madrugada, me golpeaba las puertas de mi casa, llorando me decía que se había prendido fuego el negocio".

Las pérdidas serían superiores al $1.000.000.

"Agradezco a Dios que solo fue material, que no hubo daños físicos ni nada que conlleve algo doloroso que no se pueda reparar".

"Espero que se tome una medida, porque no sé cómo es el régimen de leyes que no pueda estar preso en una dependencia u otra", finalizó.