Procesamiento con prisión preventiva para Ceres por presunta trata y prostitución

19/08/2023 - 00:56 Policiales

La Justicia Federal dictó el procesamiento con prisión preventiva para Rubén Eduardo Ceres (hermano de un ex intendente de Las Termas), acusado de drogar y prostituir a una expareja, medida hecha extensiva a cuatro personas más.

Así lo resolvió ayer el titular del Juzgado Federal Nº 2, Sebastián Argibay, en consonancia con el dictamen de la fiscal Indiana Garzón.

La resolución recayó en contra de Rubén Ceres, apodado "Mudo". Todo sobrevino el 13 de enero del 2020. Una mujer denunció a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Trata de Personas. Acusó al "Mudo" por haberla "explotado sexualmente en Las Termas del Río Hondo".

Detenido en abril del 2023

"El Mudo" fue detenido en abril del 2023. Ahora, el magistrado ordenó su procesamiento por los delitos "trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por estar consumada la explotación y aprovecharse de una situación de vulnerabilidad (art. 145 bis y 145 ter del CP inc. 1 y penúltimo párrafo, según ley 26.364 modificada por la Ley 26.842), en concurso ideal con el suministro de sustancias estupefacientes para doblegar la voluntad de la víctima, previsto en el art. 5 inc. E de la Ley 23.737".

También, al "Mudo" le fueron enrostrados cargos como "autor del delito de promoción y facilitación de la prostitución conforme las previsiones del Art. 125 bis del C.P. (Art. 306 CPPN, 45 y 55 CP)". Asimismo, le fue trabado un embargo de $ 500.000.

La resolución fue extensiva a Carlos Alejandro Lazarte, como "partícipe primario de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por estar consumada la explotación y aprovecharse de una situación de vulnerabilidad (art. 145 bis y 145 ter del CP inc. 1 y penúltimo párrafo, según ley 26.364 modificada por la Ley 26.842)". También, como "autor de los delitos de comercialización de sustancias estupefacientes y abuso sexual". En tal sentido, le fue dictado un embargo $ 500.000.

"Cucú", también

El procesamiento y preventiva fueron ampliados a Mario Damián Ledesma, alias "Cucú", por "trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por estar consumada la explotación y aprovecharse de una situación de vulnerabilidad con el uso de estupefacientes para doblegar voluntad de víctima". Así también, fue acusado por "promoción y facilitación de la prostitución". El juez trabó un embargo por $500.000.

En la misma resolución, el magistrado dictó falta de mérito de "Cucú" por "abuso sexual", sin perjuicio de la prosecución del sumario hasta su total esclarecimiento, dejó en claro el funcionario.

Asimismo, fue procesado Roberto Blas Argañarás como "autor del delito de promoción y facilitación de la prostitución" y le fue trabado un embargo de $ 500.000.

La quinta prisión preventiva y procesamiento recayó en contra de Maira Luján Díaz, como presunta "autora del delito de facilitación y explotación de la prostitución". A esta mujer le ha sido fijado "un embargo de $ 500.000", especificó el magistrado en su extensa resolución, notificada a las partes, se supo al cierre de esta edición.

La crudeza de la historia contada por su protagonista

La resolución destaca también "falta de mérito" para Débora Luisiana Cardozo, quien hasta ayer cumplía arresto domiciliario. El juez ordenó su inmediata libertad.

También fue beneficiado con "falta de mérito" Alejandro Luciano Albarracín, de "comercialización de sustancias estupefacientes (art. 5 inc. c Ley 23.737) en concurso real (art. 55 CP) con lo previsto por el art. 125 bis del C.P. que pena la facilitación y explotación de la prostitución, sin perjuicio de la prosecución del sumario hasta su total esclarecimiento". El magistrado dispuso también su inmediata libertad.

Un año y medio fueron novios

De acuerdo con la denunciante, conoció al "Mudo" en el 2018. Ahondó que mantuvo durante un año y medio una relación de noviazgo con el sujeto. En ese tiempo -señaló- fue drogada y entregada a hombres por dinero, tanto en su casa como en hoteles termeños.

"Me llevó muchos meses darme cuenta de que me drogaba y me explotaba sexualmente. Me despertaba con marcas en el cuerpo, restos de semen, comentarios de amigos y gente cercana". "Era una persona zombi". "Desperté una noche, estaban pasando varios hombres por mi cuerpo. Entraban y salían por los ruidos de la puerta. Nunca pude ver los rostros de nadie...". "Había encuentros con muchos hombres. Todo lo administraba el "Mudo". Él me decía dónde tenía que ir...". "Me drogaba para sentirme excitada. No era consciente de nada. Solo debía tener sexo con hombres, que después le pagaban a él".