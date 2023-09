Tribunal recrea hoy la agonía y muerte de madre e hija, con su asesino al borde de la perpetua

11/09/2023 - 00:44 Policiales

Un carbonero comenzará a ser juzgado desde hoy en los tribunales locales, acusado de perpetrar el femicidio de su ex pareja y el homicidio de la madre de ésta, en un ataque furibundo que aún shockea a todo Monte Quemado, departamento Copo.

Desde las 9.30, Jorge Vidal Fecha estará frente a frente de un tribunal que hasta el 15 de septiembre escuchará a una veintena de testigos.

La suerte de Fecha terminaría invariablemente en perpetua, pero desde hoy la sociedad se interiorizará cómo y por qué se convirtió en el asesino de Yésica Viviana Palmas y Felipa Antonia Correa, su progenitora.

Hasta el 11 de enero del 2021, Fecha y Palmas transitaban el post separación. Meses atrás había terminado una tormentosa relación, con "mudo" testigo, un pequeño hijo de ambos.

El entorno señaló que Yésica estaba harta de las agresiones físicas, insultos y celos. Como sea, la joven madre dijo basta y al final terminó con el hecho de sangre ejecutado por Fecha.

Durante cuatro meses, él la atormentó con insistencia. Siempre se dio con un muro de infranqueables "no". La mañana del 11 de enero, Fecha tomó una escopeta prestada. En moto, recorrió 30 kilómetros y arribó al Bº El Porvenir. Bajó del vehículo, interceptó a Yésica en casa de una amiga: primero, le dio un beso a su hijo y después fusiló a su ex pareja desde escasos 5 metros. Advirtió a una amiga de la víctima que no se entrometiera y se marchó.

Cuatro cuadras más adelante, ingresó a la casa de Felipa, su ex suegra. Un testigo señaló que gritó: "Ustedes me han hecho mucho daño". Desde un metro y medio de distancia disparó y Felipa se cayó mal herida.

Mientras madre e hija eran socorridas y trasladadas al hospital local, y el barrio convulsionado, Fecha huyó a pie y a los 40 minutos se entregó en la Seccional 22, acompañado por un hermano.

Dos años y ocho meses después, los vocales Juan Carlos Storniolo, Luis Achával y Daniela Campos Nittinger definen el futuro previsible inmediato de Fecha.

Los fiscales serán Gabriel Gómez y Santiago Bridoux. Instará a una pena de prisión perpetua. Por la defensa, Luis Barraza y Carlos Ríos López, quizá bregarán por restarle años a Fecha, al menos con una de las víctimas.

La vida y tragedia, "filtrados" por numerosos testigos

Las pesadillas de Yésica y Felipa congregarán desde hoy a testigos presenciales, amigos, familiares, policías y psicólogos.

Según la instrucción, declararán los policías que arribaron a las dos viviendas, tras la irrupción y balacera del individuo.

También se sentará en el recinto la amiga de Yésica, dueña de casa, al momento del disparo del sujeto. Se sabe que se mudó y reside en otra provincia.

Luego, harán lo propio familiares de las dos víctimas; del homicida; los forenses que hicieron las dos autopsias, psicólogos y psiquiatras.

El objetivo de los fiscales tal vez gravite en acreditar que al "actuar", Fecha se encontraba en su sano juicio y descartar, de plano, cualquier planteo de inimputabilidad.

Más allá de la verdad y la expectativa para cuando "caiga el martillo", en el recinto, el debate oral presentará a familiares y amigos que desnudarán el antes, durante y después del vínculo entre Fecha y Palmas: éste acabó pulverizado por el odio y dos plomos de escopeta, con secuelas irreversibles e inolvidables.