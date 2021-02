09/02/2021 - 21:39 Pura Vida

Camila Manes presenta “Viaje al pasado” su nuevo single con la colaboración de Nahuel Pennisi. “Viaje al pasado”, canción escrita y compuesta por Camila junto al prestigioso productor musical Ezequiel Bauza.

¿Qué haría Camila Manes si pudiera viajar al pasado?

Volvería a ver a mi abuelo con el que no pu­de disfruta muchos mo­mentos. Si bien lo disfruté, creo que haría cosas que en ese momento de ser chi­co no se piensa. Volvería a reencontrarme con ami­gos que hoy no están. Vol­vería a la infancia. A los se­res humanos nos caracte­riza lo que ha vivido en la infancia, el estar en el cam­po, con los caballos, el te­ner ese tiempo para co­nectar con la naturaleza. Hoy lo posee, pero cuando creces tienes un montón de responsabilidades.

En “Viaje al pasa‑do” propones reencontrarte con los afectos, porque hacen bien.

Tengo la suerte de tener a mis padres al lado, pero “Viaje al pasado” es una canción que yo se la dediqué por medio de una historia que hay entre mi abuelo y mi papá. Mi abuelo se fue y mi papá no se pudo despedir y queda como esa cierta nostalgia de poder encontrarse con esa persona, con ese ser ama‑do una vez más y decirle un montón de cosas que por ahí, en su momento, no dijiste. El día que no estén mis padres, que son los que me acompañan desde chica tanto en la música como en los valores, voy a recordar esta canción y voy a llorar cuando la cante. Soy la persona que soy gracias a ellos.

¿El amor y el respeto a los orígenes que propones en “Viaje al pasado” será el hilo conductor de “Mila”?

“Mila” es un disco que innovamos muchísimo con el productor Ezequiel Bauza. Hay una base que es pop urbano mezclado con otros géneros. “Viaje al pasado” es la canción más personal del álbum. “Mila” es el alter ego, es esa persona que está arriba del escenario y brinda un espectáculo, es una intérprete, lo que puedes brindar, lo que no harías en la vida cotidiana. Y también me gustó poner algo de Camila Manes, que es esa esencia que está en “Viaje al pasado”. También hay un par de canciones que son súper románticas, pero la más personal es “Viaje al pasado” que, por suerte, pude compartirla con Nahuel Penissi.

Nahuel es un amor de persona, es un gran artista, que tiene un talento inmenso y una gran humildad. Aprendí muchísimo de él. Interpreta muy bien las canciones y tiene una capacidad para transmitirlas.