"Es una novela romántica sobre la reencarnación"

El libro tuvo una gran respuesta de sus lectores en América Latina, incluida la Argentina, EE.UU., y algunos países de la Unión Europea. Sus trabajos en las novelas Enemigo íntimo y Preso N° 1 (la banda sonora es de Leo Dan).

La imaginación y la creatividad del actor y escritor mexicano Carlos Horacio Canales nunca paran. Un día se percató que las historias que deambulaban en su cabeza no debían ser sólo suyas. Así fue como empezó a darle vida a "Lágrimas en el cielo", novela escrita como un guión de cine donde teje una historia romántica que conforme te adentras en ella, crece la intriga y te va dejando sin aliento. El artista habló con EL LIBERAL.

¿Hubo una razón esencial que te llevó a escribir "Lágrimas en el cielo"?

Primero, para poder pasar la preparatoria. Me pidieron escribir una historia. Y así fue como nació el manuscrito de "Lágrimas en el cielo". Después, se convirtió en una necesidad y fue cuando mi papá murió. Yo me hacía muchas preguntas sobre de que la Iglesia Católica dice que la gente que muere va a tal lugar y la Budista dice esto, esto y esto. De pronto, me di cuenta de que ninguna era cierta y ninguna era falsa. En un principio, yo no sentía a mi papá. Entonces, por qué no inventar un cielo, por qué no inventar yo un lugar adonde las almas van cuando mueren y así estar tranquilo de que él está en algún lugar. Es una novela romántica que habla sobre la reencarnación. Empecé a escribirla cuando tenía 15 años. Después de un parate, retomé la escritura tras la muerte de mi padre que fue cuando yo tenía 23 años.

¿Hubo una ampliación de la historia en la reescritura que hiciste?

El manuscrito original tenía seis páginas. Ahora, es una novela de 597 páginas y así aparecieron muchos personajes nuevos. Yo escribí este libro en México, Tamaulipas, Nuevo León, Aguascalientes, Sonora, Costa Rica, El Salvador, Miami, Buenos Aires y lo terminé en Los Ángeles. El libro me acompañó durante toda mi vida. De hecho, eso fue el reflejo del viaje de mi personaje que es un alma que viaje durante mucho tiempo, por muchos lugares tratando de reencontrarse con el amor de su vida.

¿Matthew McCartney, cuya historia cuentas en el libro, es autobiográfico?

Es un personaje ficticio, pero cuando mi familia leyó el libro me dijo que Matthew era yo.

¿Sophie, otra de las protagonistas de la historia, es el amor de tu vida?

Sophie está inspirada en mi primer amo, Ivanna. El libro es una fusión entre una novela y un guión de cine. Soy guionista.

Horacio Canales trabajó en una serie cuya banda sonora era de Leo Dan

Carlos Horacio Canales expresó su orgullo de haber trabajado en Preso N° 1 (está disponible en Netflix), serie de televisión de thriller político de Telemundo protagonizado por Erik Hayser y Alejandra Ambrosi, cuya banda original es "Como te extraño mi amor", un clásico del cantautor santiagueño Leo Dan.

Además, Canales tuvo roles destacados en las series "Durmiendo con mi jefe", "Conexiones", "El rey del valle", "El vuelo de la victoria", "Enemigo íntimo", "Coleccionista", donde interpretó al asesino José de León Toral, entre otras. Canales estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa y su incursión en la literatura fue gracias a que ingresó a la Sociedad General de Escritores de México.

El actor destacó que "Lágrimas en el cielo" está por lanzar su versión en inglés. El libro ha tenido una gran respuesta de sus lectores en América Latina, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. En tanto, confirmó que las filmaciones de su primera serie de televisión como escritor comenzaron este mismo año en la ciudad de Miami, Florida. "¿Who's the murder?", serie escrita por Canales, se estrenará este 2021 en una reconocida cadena televisiva de EE.UU.