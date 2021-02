Rick Harrison reveló su vínculo con Latinoamérica

12/02/2021 - 21:51 Pura Vida

Un pijama de Superman, un esmoquin usado por el actor Ray Liotta, una colección gigante de figuritas de "Los Simpsons", una batería del Beatle Ringo Starr, un casco firmado por el expiloto de automovilismo Mario Andretti y una copia original de la película "Ben Hur" y mucho más tendrá "El precio de la historia", cuya temporada 22 se estrenará mañana, a las 21.40, por History (en Santiago del Estero podrás verla por TIC).

Es la serie que más cautivó a Latinoamérica. Batió récords de audiencia en cada temporada que presentó. Llega con su propuesta recargada, con episodios que ahora serán de una hora de duración. En cada capítulo Rick Harrison, Corey y Chumlee reciben una variedad de objetos y reliquias de los que buscarán, con ayuda de distintos expertos y especialistas, certificar su verdadera autenticidad y valor y así adquirirlos al mejor precio.

Rick Harrison y Chumlee brindaron una conferencia de prensa virtual. EL LIBERAL estuvo especialmente invitado en este encuentro en el que participaron cerca de trescientos periodistas de Latinoamérica.

¿Por qué creen que después de 580 episodios y 22 temporadas amamos tanto "El Precio de la Historia"?

Chum: tenemos a Rick. Amo a este tipo. Las personas van a aprender y se van a reír.

Rick: es un programa familiar. Nunca hacemos cosas que le pueda dar vergüenza a una mamá. Creo que a las personas les encanta aprender y les gusta. Aprendemos como aprenden de un tío, no de un profesor. Así que creo que ese debe ser el motivo por el cual le debe gustar a la gente el programa. Además lo filmamos para que puedan verlo desde la mitad del programa y sigue siendo interesante. No se van a perder nada.

¿Cuál es el ingrediente secreto detrás del éxito de "El precio de la historia"?

Rick: es Chumlee.

Rick: no sé si ese es el ingrediente secreto. Pero sí el hecho de que esté en el canal History le da un aporte de información y no es algo que está cargado de drama del principio al fin. Sí puede haber un cierto drama, pero hay cuestiones interesantes detrás de los elementos y las historias que tienen detrás de los objetos y las historias que quieren contar. Creo que eso hace que funcione y fluya tan bien el programa.

Chum: a la gente le gusta aprender y reírse al mismo tiempo.

¿Qué significa para vos América latina y qué significan tus leales fans latinoamericanos?

Rick: me encanta América Latina. Crecí en San Diego, así que con mi familia íbamos mucho a México, íbamos a pescar todo el tiempo. Me gusta México. Hay gente fabulosa y fantástica. Me encanta. Quiero volver, pero ahora no podemos.

Chumlee: amo América Latina porque nos dan mucho apoyo y parece que realmente les gusta la serie y es por ustedes que tenemos el meme viral de "No lo sé, Rick, parece falso". Y ese es mi meme favorito, por supuesto.

Y antes de México fuiste a la Argentina. ¿Qué recuerdas de ese famoso viaje?

Rick: estaba shockeado por la cantidad de fans, no sabía que era tan famoso allá. No podíamos llegar a la camioneta de la cantidad de fanáticos. Fue loco como se llenó de gente.

¿Cómo afectó la pandemia al negocio y al programa?

Rick: En general en esta altura del año hay 3.000 personas por día en la tienda y en este momento son 600 o 700. Algunos días son mejores. No tenemos a los turistas. Literalmente 1/3 de las personas que vienen a la tienda son latinoamericanos. Y esa gente que llegaba, ahora no viene por la pandemia. Otro tercio es de Europa y tampoco vienen. Entonces está más lento el negocio. Esperemos que esto mejore después de la pandemia. Y en cuanto a grabar la serie con la pandemia, diría que todo llevó más tiempo porque teníamos que tener distancia social. Todo eso llevaba más tiempo para filmar. Algo que nos debería haber llevado 4 meses nos llevó seis. Trabajamos mucho.

Los recaudos tomados para grabar en pandemia

La pandemia del coronavirus los obligó también a los artífices de "El precio de la historia" a tomar los recaudos necesarios a la hora de grabar el programa. Chum contó: "Es mucho más difícil filmar con un vidrio entre dos personas por los reflejos. Es un lío, lleva mucho más tiempo".

En tanto, Rick resaltó: "Filmábamos con este vidrio, entre nosotros, súper transparente. Pero de vez en cuando había un reflejo, y la gente de cámara decía: "muévete 1 cm para allá, 2 cm para acá". Fue algo frustrante. Pero lo logramos y creo que va a ser una gran temporada. Chum y yo hablamos de esto todo el tiempo, queremos que cada episodio sea el mejor que hayamos hecho y es el motivo por el que seguimos al aire, porque amamos hacerlo".

12 años, 580 episodios y 22 temporadas. Y sigue y sigue con una increíble historia.