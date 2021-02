"Narcos" está basada en hechos reales

17/02/2021 - 00:58 Pura Vida

"La Jefa", "La Narcomami" y "La Reina de la Droga" eran como llamaban a Enedina Arellano Félix, hermana de los narcotraficantes mexicanos Ramón y Benjamín Arellano Félix. La también considerada, por la DEA, como el "cerebro financiero del cártel de Tijuana" es la protagonista de la segunda temporada de "Narcos: México", serie que, tras su éxito en Netflix, ahora lo repite en la señal A&E. Mayra Hermosillo es la actriz que personifica a quien, en la actualidad, es una prófuga de la Justicia.

José María Yazpik, "El Señor de los Cielos" en "Narcos: México", dijo que humanizó al villano que interpreta. ¿Cómo hiciste vos para componer a Enedina Arellano Félix si tenemos en cuenta que ella aún está viva?

Las escenas que escribieron donde está Enedina eran escenas que a mí me costaban un poco porque mostraban una dureza de este personaje. Además de que mostraban una dureza siempre la mostraron no en la vida humana sino siempre en la vida de negocios. Siempre, en las escenas de Enedina, ella está buscando hacerse un hueco en este negocio ilegal. Entonces, era muy difícil porque yo también necesitaba, por dentro, decir que le empuja a ella en la vida a querer formar parte de este negocio.

¿De qué elementos te has valido para hacer a Enedina Arellano Félix?

En una foto familiar, en donde está con toda la familia, la mamá está en el centro y Enedina a su lado y sale como muy espalda recta, muy al lado de la madre. Dije que seguramente era la que cuidaba a la mamá, veía por la madre. Probablemente, era una de las consentidas. Creo que tenía un carácter fuerte, de estos tipos de carácter que te la piensas tres veces, no dos, antes de decirle algo a esa mujer porque siempre va a tener una respuesta que te va a dejar con la boca abierta. ¿Sabes?, de una agilidad mental brutal. Y creo que para esos años, pues todavía más. No estaban jugando a comprar chicles. Estaban haciendo un negocio que tenía que parecer legal. Las escenas de ella, en esa temporada, fueron muy de negocios.

Viendo el trabajo, uno observa cómo aprovechaste la mirada para darle ese temperamento a tu personaje.

Tampoco hay muchos diálogos en "Narcos". Había muchas escenas de Benjamín (su hermano en la ficción) de "te lo dije, te lo dije…" y no lo dice. Yo buscaba reflejar esa dureza a través de los ojos. Entonces, la mirada, para mí es fundamental. ¡Me encanta observar! ¡Me encanta cuando estoy hablando con alguien ver si baja la mirada o sostenerla! Creo que Enedina, al menos esa fue mi decisión como actriz, es una mujer que le gusta sostener la mirada. A mí, Mayra, personalmente, me cuesta sostener la mirada mucho tiempo.

Has tenido que recurrir a tu terapeuta para trabajar el personaje.

Sí, caray. Son muchas raíces. Una parte dice estamos hablando de algo real. Esta persona existe. No sé en dónde vive, pero también lo que pasa actualmente en el mundo del narcotráfico es muy violento, muy violento y lo que genera, muchas veces no sabes si son los cárteles o si es gente que usa ese apellido para poder operar. No se sabe. Y digo, ¡madre mía, estamos contando historias delicadas! Es verdad que "Narcos" está basada en hechos reales y, obviamente, se complementa con la ficción, pero aún así no es que estemos contando una historia de unicornios. La base de la historia se respeta y da miedo. Como no va a dar miedo interpretar algo que, al menos yo, lo tengo completamente desconocido. Solamente sé cómo opera por las noticias. Y lo que yo veo en las noticias es sumamente violento. Por lo tanto, yo digo, a mí quién me dice que estamos seguros. No sabes qué le vas a detonar con esta serie. Ahora, gracias a Dios no ha pasado nada. Hemos estado trabajando muy tranquilos. No ha pasado nada grave.

Diego Luna, en una entrevista que le realizaron con motivos de “Narcos: México 2”, ha dicho: “Para que estas historias existan, algo hemos hecho o dejado de hacer”. ¿Cuál es tu reflexión en base a este concepto?

Para empezar, no define a nadie. Por lo tanto, yo lo que creo es que, como sociedad, cada quien ejerciendo su poder, si hay cosas que se han dejado de hacer, sin dudas, ya sea legalizar, negociar, aclarar, definir. Por otro lado, está la responsabilidad de un ciudadano, todos somos ciudadanos, independientemente de si yo soy actriz y hay alguien como presidente, pues tenemos una estrecha relación porque vivimos en un país que a los dos nos conviene convivir y hacer un intercambio de bienes. Entonces, yo sí creo que hemos dejado de hacer cosas. Si uno consume drogas, yo creo que es importante cuestionarnos de donde provienen esas drogas, cual ha sido la trayectoria de esa droga…porque entonces, también eso nos hace parte de lo que no nos gusta, de esa violencia. Por otro lado, socialmente, mucha gente no puede adquirir una droga que es “sana” y no sé qué o porque cuesta el triple. La gente adquiere lo que puede comprar y, muchas veces, está manchado de sangre. Entonces, creo que todos estamos implicados directamente, indirectamente, pero estamos implicados. Hace falta comunicación, hace falta acuerdos. Las drogas, no solo en México, son un aporte económico importante.

¿Cuánto empodera a la mujer la segunda temporada de “Narcos: México”?

Pues, mira, a mí me gusta mucho la temporada 2 porque vemos situaciones de mujeres muy diferentes y todas ellas son mujeres que toman decisiones. Tenemos la mujer que es mujer de casa, de familia, que tiene a sus hijos y dice “voy a tomar una decisión y mi decisión, aunque lo que sea, es esta y punto”. Está la mujer que trata de abrirse brecha en este negocio y también toma decisiones y se para contra quien tenga que pararse y decir: “A ver, yo quiero hacer esto”. Y también está quien le quiere demostrar a sus hermanos que “yo también importo, y también quiero pertenecer, ser parte de esto y sumar”. Creo que nos muestran diferentes personalidades femeninas con decisión, con ganas de lo que sea que tengan ganas y lo llevan hasta sus últimas consecuencias. Eso es bonito, verlas vulneradas, verlas con todo este tipo de abanico emocionales y también mentales.

A varios artistas de tu país, México, que he entrevistado por las narco noveles donde trabajaron, les preguntaba: ¿Es necesario seguir hablando de temas como el narco?

Yo creo que no hay tema que se agote, incluyendo el tema del narcotráfico. Creo que todo está en constante transformación porque nosotros estamos buscando todo el tiempo y renovando todo el tiempo. Yo creo que ni siquiera el tema del narcotráfico se pueda agotar. Es como el tema del amor. Es un cliché que se usa cuando se habla de la comedia romántica. La gente la sigue consumiendo porque es inagotable porque tenemos hambre de encontrar un punto de vista nuevo obre un tema.

"Me siento afortunada. Todo lo que conlleva hacer 'Narcos' ha sido toda una delicia"

¿Cómo enfrentas la pandemia?

La pandemia me tiró a la tierra bien. O sea, estas idea de lo que yo creía que era el éxito, lo que yo creía que era alcanzar un sueño, una meta, se quedaron durante la pandemia, se fueron transformando y se rompieron los huesos de mis ideas y está todo fracturado, pero también siento que está sanando algo muy bonito, que hay un esencia que está sanando poco a poco. Yo me construí una idea del éxito con base a lo que yo vi.

¿Cómo estás viviendo el éxito logrado por la construcción que hiciste de Enedina Arellano Félix?

Es extraño, Es raro. Lo más bonito es que este proyecto me ha abierto a otras posibilidades que sin este proyecto no hubiera alcanzado. Es algo muy fuerte. La gente que hace los casting en otros países, muchas veces, quieren saber que has hecho para ver si te dan la oportunidad. Es muy fuerte porque, imagínate, alguien que no ha hecho algo como "Narcos" o una serie similar ¿cómo pides una oportunidad o cómo la piden tus representantes por ti cuando los directores de casting dicen yo quiero saber si esta persona tiene trayectoria. Pues me siento afortunada. Todo lo que conlleva hacer "Narcos" ha sido toda una delicia más lo que ha impregnado alrededor. Yo no sabía que era así. La verdad, me siento una afortunada de estar en una serie como "Narcos: México".