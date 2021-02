18/02/2021 - 01:06 Pura Vida

La tercera parte de “Narcos: México” ya está en proceso y que vos ya estás confirmada para este proyecto. ¿Se puede adelantar algo?

¡No me dejan decir nada! No nos enseñan nada. Solamente hemos ido a grabar algunas escenas y nos dejan ver solo cachitos de escenas. Queremos verla toda, pero no nos dejan verla toda. Ha sido un proceso muy largo, muy difícil para los que lo producen porque se ha invertido mucho dinero, sobre todo por la pandemia. Te juro que a mí me tienen con el ojo cuadrado de cómo nos han cuidado. No se han animado a ponernos en riesgo a nadie. A mí, todavía me hacen tres pruebas a la semana de PCR. A todo el elenco nos hacen esas pruebas tres veces a la semana para que no haya contagios, para controlar. Nos cuidan mucho. Si alguien sale infectado no es como que te hagan sentir mal de “¡oh, saliste infectado, tienes Covid-19!” Al contrario, están como “sigamos adelante, todo va a estar bien, cuidémonos”. Ha sido cansador por estas pausas, esta forma intermitente de grabar, que ya estás con la emoción a todo lo que das y, otra vez, ¡pum!, rojo. Nosotros, como actores estamos al pie del cañón. Los productores, te juro, una lucha para sacar adelante.

Imagino que para vos, más allá del artista, como persona, debe ser algo extraordinario trabajar con una producción que esté al detalle de las cosas.

No me cae en la cabeza lo bien que trabajan. Es brutal. Me tienen muy mal acostumbrada porque, ¡madre mía!, yo nunca había trabajado tan consentida. No solo yo sino que lo veo en cada departamento, A cada departamento le dan el material que necesita. Es muy bonito ver que a cada departamento le dan lo suyo, su tiempo. Hay un “pimponeo” de propuestas. Yo nunca tuve que preocuparme por el traslado. Nunca tuve que preocuparme por nada más que por entregarme en mi papel.

La maternidad, temática de “Huesera”, el próximo filme que protagonizará Hermosillo

“Huesera” es el próximo filme que protagonizará Mayra Hermosillo. Dirigida por la realizadora mexicana Michelle Garza Cervera, en esta película la maternidad será el centro de la narración. Además, tiene lo cortometrajes “En la piel de Lucía”, “Chasquido de los dedos” y “O Negativo”.

¿Puede la maternidad ser una historia de horror para las mujeres, tal como lo plantea el filme “Huesera”, de Michelle Garza Cervera?

¡Uffff! Es un gran tema porque esta película es un terror psicológico. He estado leyendo mucho porque yo, personalmente, Mayra, tengo un conflicto que no entiendo con la maternidad. Yo no soy madre, pero me da mucho miedo serlo. Ahora también, con mi terapeuta, ya le dije en la terapia pasada que tenemos que hablar de la maternidad porque no sé de donde proviene este miedo, no sé porque creo que no quiero ser madre. Michelle Garza me explica que esta película va que no todas las mujeres tenemos que ser mamás. Existimos infinidad de mujeres que quieren ser madres, que quieren ser amas de casa, que quieren ser solteras y que no quieren ser mamás. En esta película, específicamente, vamos a hablar de eso, de la mujer que no quiere ser madre y que pasa cuando concedes esto (se toca el vientre) a la maternidad que no querías, que sucede, hasta donde llega la culpa porque estás trayendo una vida al mundo y hay una responsabilidad y un compromiso.

¿Tiene fecha de estreno “Huesera”?

Yo creo que es hasta el año que entra (2022) porque tiene muchos efectos especiales. El proceso de edición va a empezar, seguro, en mayo. Es mucho trabajo, pero es una belleza. De hecho, va a ser muy padre porque va a estar Alfonzo Dosal. Alfonzo Dosal, que hace de mi hermano (Benjamín Arellano Félix) en “Narcos: México 2”, va a estar en la película y seremos marido y mujer.

Por otra parte, ¿qué puntos en común tienen “En la piel de Lucía” y “O Negativo”?

“O Negativo” está escrito, pero no lo hemos podido grabar porque necesitamos mucha gente para hacerlo. Lo que si grabamos, en diciembre pasado, es un cortometraje que se llama “Chasquear los dedos”, que es de esquizofrenia. Vimos un primer corte y me emocioné muchísimo. En común con “En la piel de Lucía” tienen que hablan de mundos interiores, de mundos muy internos, introspectivos. En el caso de “En la piel de Lucía” hablamos de una mujer que sufrió abuso sexual y decidió tener a su hija. En el caso de “Chasquear los dedos” es este mundo interno de un esquizofrénico que vive en condición de calle y su hermana se acerca a él para tratar de convencerle y sacarle de ese estado mental y se da cuenta de que no hay manera porque ya hay una gran distancia entre el mundo de su hermano y su mundo real.

¿Cómo te sientes trabajar en producciones que tienen un mensaje?

¡Hijole! Creo que son procesos sumamente diferentes. Te puedo decir que a todos los he disfrutado muchísimo. El año pasado te comentaba que yo pensaba que “Narcos” iba a ser una cosa superficial, como un onda de “hacemos dinero, hacemos dinero”, pero me sorprendió la calidad humana con la que hacen el proyecto, independientemente de su fin, independientemente de que es una serie con un contenido que se hace con muchos fines y muy bien logrados. A mí me sorprende esa parte de “Narcos”. Por otro lado, imagínate, estar en la ópera prima (“Huesera”) de una mujer (Michelle Garza) que ha escrito unos cortometrajes maravillosos y que me ha metido a mí a un mundo que no conocía. Yo no conocía el mundo feminista, el mundo de la maternidad desde otro punto de vista hasta que Michelle Garza me agarra de la mano y me dice: “te vas a leer esto y esto para el personaje de Valeria”. Hasta me puso hasta aprender a tejer.

¿Qué otros proyectos hay más allá de “Narcos: México 3”, “Huesera” y los dos cortometrajes?

Ahorita recibí un apoyo del Fonca (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) para escribir mi largometraje “Vainilla”. Estoy en eso. Ya tengo un primer tratamiento. También está sacar en la post producción de “Chasquear los dedos”. Con la pandemia todo se movió. Entonces, lo que estaba por ocurrir está en pausa. Hay que esperar, ser paciente y seguir creyendo que eso que es para mí es “ahí está, ahí está, nos estamos esperando”.