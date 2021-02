Mirtha Legrand volverá a la TV dos veces al mes y con 94 años

23/02/2021 - 21:36 Pura Vida

Mirtha Legrand eligió el día de su cumpleaños número 94 para anunciar su regreso a la TV, después de un 2020 en el que fue reemplazada por su nieta Juana Viale en la conducción de sus dos progra‑ mas: La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. Si bien se especuló con que “La Chiqui” se pondría al frente de sus ciclo solo los domingos, la diva reveló que reaparecerá dos veces al mes, mientras contó que ya empezó a anotar posibles invitados para sus mesazas. “Pero no voy a decir quiénes...”, dijo y agregó: “No sabemos la fecha, pero será pronto”.



Su aparición en televisión se dio a través de la comuni‑ cación telefónica que mantuvo con los programas de Eltrece, “Nosotros a la mañana” y “Los Ángeles a la mañana”. En ambos espacios lamentó que sus 94 años la encuentren sin la presencia de su gemela Goldie, quien falleció el año pasado, aunque dijo que sabe que ella está bien.



Mirtha aseguró que jamás pensó en llegar a esta edad, y menos trabajando. “Lo hago porque me gusta y porque me encanta mi trabajo”, aseguró y con su crítica a algunas acciones del Gobierno Nacional mostró que sigue manteniéndose informada sobre lo que pasa en el país, algo que siempre la ha caracterizado.



Por estos días se iniciará en la Argentina la vacunación a mayores de 70 años, en medio de un escándalo por el vacunatorio VIP que alejó de su cargo de Ministro de Salud a Ginés González García. Mirtha no esquivó el tema y volvió a desmentir que alguien le haya ofrecido un trato diferencial para concretar su vacunación. “Me voy a vacunar esta semana. Tengo turno. Pero no voy a decir cuándo ni dónde”, anunció Legrand, y se sinceró: “Todos los trámites los hizo Nacho (Viale, su nieto) porque era engorroso. Yo no sabía por dónde empezar...”.



Por otra parte, acerca del vacunatorio VIP sentenció: “Me parece un horror, un horror... Ahora dicen que no se dieron cuenta. í¿Pero cómo no se dieron cuenta?! Yo creo que es el único país en el mundo en el que ha ocurrido algo semejante. Es deprimente que algunas personas hayan actuado de ese modo. No sé por qué fueron llevados: por el temor, por la amistad, por la comodidad. ¿Qué los llevó a hacer algo semejante?”, agregó Mirtha, quien en el 2020 cumplió con una cua‑ rentena estricta durante lar‑ gos meses.