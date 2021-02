El ícono del Heavy Metal desnuda su vida en A&E

25/02/2021 - 22:48 Pura Vida

El lunes 15 de marzo, a las 22.50, llegará a A&E “Las nueve vidas” de Ozzy Osbourne que, de la mano del ciclo Biography, narra la extraordinaria vida y carrera del “padrino” del heavy metal, apodado “El Príncipe de las Tinieblas”, con entrevistas exclusivas a Ozzy, sus amigos músicos y compañeros de Black Sabbath, y su familia.

El propio Ozzy, de 70 años, compartió con medios de Latinoamérica, entre los que estuvo EL LIBERAL, la esencia de este documental. “La razón por la que hago lo que hago es porque es lo que todos quieren hacer, pero no tienen las agallas para hacerlo. Y todo lo que soy es ser honesto”, se sinceró.

Adquirió el apodo de Ozzy mientras estaba en la escuela primaria, donde lu‑ chó contra su dislexia. “Fue mucha vergüenza para mí...te llamaban el tonto de la clase y toda la clase se reía de ti, lo que me hizo ver más adentro de mí”, contó.

A los 16 dejó la escuela y comenzó a trabajar. Su paso por un matadero le dejó un inolvidable anécdota. “Una vez le dije a un tipo: “¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?” Él dice, “35 años. Y me retiro y me van a dar un reloj de oro”- Recuerdo que me volví hacia él y le dije: “Si quiero un reloj de oro, será mejor que vaya y arroje un ladrillo por la ventana de un joyero””.

Cometió delitos menores que lo dejaron 6 semanas en prisión por robo. Tras la prisión, comenzó a explorar su potencial como vocalista. Nunca paró.l