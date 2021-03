Arjona realizará un ritual en directo desde Antigua Guatemala

09/03/2021 - 20:40 Pura Vida

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ofrecerá el próximo 10 de abril un streaming en vivo desde su tierra natal, titulado ‘Hecho a la antigua’, en el que recorrerá sus temas más emblemáticos e interpretará canciones de su último trabajo ‘Blanco’.



Acompañado por más de 30 músicos de distintas partes del mundo, ‘Hecho a la antigua’ se realizará en un set montado para la ocasión, iluminado por 5.000 velas que brindarán un clima íntimo. Desde allí, el cantante interpretará sus canciones más celebradas por su público y las que forman parte de su último trabajo ‘Blanco’. Las entradas para el streaming que se realizará el próximo 10 de abril a las 22 hora argentina, se pueden comprar a partir de mañana a las 10 en www.hechoalaantigua.com. Aquellas personas que ad‑ quieran su ticket en la pri‑ mera semana de preventa serán parte de una charla con el músico después del show.



Llamarlo otro ‘live’ más no sería lo correcto. Después de esta primera prueba lo que Arjona generará es un ritual en di‑ recto junto a más de 30 músicos que no podrá compararse con nada de lo que se haya hecho. La tarea no es fácil, se necesi‑ tó hacer un ensayo general del concierto para asegu‑ rarse que las 5 mil velas que iluminarán el lugar podrán ser suficientes pa‑ ra fotografiar el evento y seguir minuciosamente todos los cuidados de so‑ nido para no afectar el monumento.



El concierto lo brinda‑ rá desde uno de los monu‑ mentos más emblemáti‑ cos de Guatemala. Por si esto fuera poco, estará ilu‑ minado únicamente por velas sin contar con luz ar‑ tificial. Más de 5 mil velas se encargarán de esto. Este será un ritual en vivo donde el artista se acercará más que nunca a sus seguidores e interpre‑ tará muchas de las cancio‑ nes que la gente espera, y además, canciones de su más reciente trabajo ‘Blanco’ (2020).



‘Hecho a la antigua’ no deberá sumarse a los li‑ ve streamings que la gente vio este último año. Será un evento con matices de intimidad y complicidad que lo harán único en este género.