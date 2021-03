Alberto Cormillot ya eligió nombre para su futura hija

12/03/2021 - 22:53 Pura Vida

“La idea era confirmarlo a los tres meses, y Guillermo Andino (en su programa televisivo “ Es por ahí”) me preguntó si había planes, y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, explicó el nutricionista de 82 años, Alberto Cormillot, en el ciclo radial “Cada mañana”, sobre la razón por la que adelantó el anuncio de la llegada de su tercer hijo, el primero con su actual pareja, Estefanía Pasquini, la joven de 34 años, con quien se casó en el 2019.

Cormillot ya es padre de Reneé y Adrián, frutos de su matrimonio con Monika Arborgast, quien falleció en 2017. Pero desde que formalizó su relación con la licenciada en nutrición, que trabaja en su clínica hace 9 años, nunca le esquivó a la posibilidad de convertirse nuevamente en padre. En una entrevista había asegurado que ambos estaban muy entusiasmados con esa idea, e incluso llegó a bromear con que “si viene, tiene que ser cuanto antes”, por su edad.

“Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que será su primer hijo, y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, señaló en el programa que Andino conduce por América. Y sobre cómo se ve criando un nuevo bebé cuando ya tiene nietos, reveló: “Hicimos varios acuerdos. Yo me despierto a las 3:45, así que de noche no puedo levantarme. Lo que estoy pensando es en qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama”.

Por otra parte, se sinceró sobre que no se ve tan colaborador respecto a pañales y a tareas hogareñas.

Y si bien en el ciclo televisivo de América, Cormillot había hablado sobre cómo se preparan para esa posible nueva etapa, la confirmación la hizo en el programa radial que conduce Marcelo Longobardi por Mitre, adonde él es columnista hace rato.

“Yo lo sabía, pero guardé el secreto”, dijo el conductor. Además, el médico detalló: “Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices. Si es nena, le vamos a poner Aurora y si es varón, no lo sabemos aún, pero Estefanía tiene una firme intuición de que será nena”.

Cero prejuicios

Cuando en diciembre de 2019, Alberto Cormillot se casó con Estefanía, con los ojos de la prensa puestos sobre ellos, el médico de “Cuestión de Peso”, admitió: “Para mí fue una boda normal, celebramos el amor. Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”. Y confesó que si bien uno de sus hijos lo alentaba a realizar un gran festejo, él prefirió optar por algo más íntimo.

“Nunca faltan las personas que dicen “ella lo quiere por plata”, “él es un viejo verde”. Ella no es de los medios, y por más que yo trabaje hace 50 años y tenga más experiencia, sabemos que hay cosas que nos hacen pelota. No permito el concepto del “viejísimo”.

Pienso así desde antes de comenzar esta relación”, había confesado en aquella oportunidad. Y tras el anuncio de la boda, la joven también había develado a sus seguidores el motivo que la llevaba a no mostrarse en las redes sociales con su pareja: “Él siempre se dedicó a hablar sobre su profesión, y además muchas veces los medios o la gente son muy crueles y ninguno quiere exponer al otro a algo así, nos cuidamos mucho mutuamente”, contó en aquella ocasión.

Cuando Alberto Cormillot, con 70 años, realizó su primera muestra de baile, dio pistas de que para él la edad es simplemente un número.l