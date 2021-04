Rial adelanta polémica declaración de Morla

02/04/2021 - 20:16 Pura Vida

Después de más de dos décadas al frente de la conducción de "Intrusos", Jorge Rial decidió este año dar un paso al costado y armarse de otro programa televisivo y otro equipo con el que debutará el lunes bajo el título "TV Nostra", en el mismo canal: América. Y para ir metiendo el dedo en una profunda y dolorosa llaga, el adelanto de su primera emisión lo tiene a Matías Morla, el último abogado que tuvo Diego Armando Maradona antes de su muerte. "¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado", se lo escucha decir en el video comprimido que invita al espectador a no perderse el estreno de Rial. Y agrega: "Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición".

Por otra parte, Morla sostiene: "A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh".

Antes de que grabaran este programa, Jorge Rial había contado públicamente que "la primera nota que yo quería era Claudia con sus hijas". Pero como la respuesta fue negativa, el conductor puso en marcha el plan B: Matías Morla. Al respecto, sostuvo: "Ya la sola imagen de Morla va a ser fuerte. Y cuando empiece a hablar va a ser más fuerte. Se van a enojar seguramente por esto, y lo lamento. Pero quiero que sepan que yo laburo de esto: soy periodista".

Rial estará acompañado por Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena.