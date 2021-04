Cazzu sigue siendo la ''Jefa del trap argentino''

04/04/2021 - 02:06 Pura Vida

La denominada ''jefa del trap argentino'', Cazzu, que disfruta del éxito de ''Turra'', su último single que ya cuenta con casi nueve millones de vistas en YouTube, afirmó a Télam que en la industria musical ''las exigencias son mucho menores para un artista varón'', pero aclaró que como parte de los mandatos sociales, las mujeres están ''más preparadas para ofrecer un espectáculo completo''.

Se señala que el grupo de mujeres de la música urbana está a la cabeza, no sólo por lo musical sino porque hacen una propuesta muy fuerte a nivel 360° con lo audiovisual, la ropa, las zapatillas, las uñas… Una propuesta mucho más completa.

Pasa que en este mundo cuando sos mujer pareciera que tenés que tener más aptitudes que los hombres para resaltar. Tenemos que saber bailar, ser bonitas y ponernos esto y lo otro, y eso naturalmente nos permite hacer más cosas y ser más completas. Es una cuestión que está muy ligada a estas bases del lugar que ocupan las mujeres y los hombres. Para renovar tenemos que desdoblarnos, entonces es más natural para nosotras, es un mandato, y es más difícil pedírselo a un chabón. De hecho, no se lo piden y a nosotras sí. Igual todas las mujeres del género son muy completas y una de las razones es porque son mujeres, porque tenemos muchas más exigencias.

Se cuestionó que Paulo Londra subiera a cantar en jogging al escenario al Lollapalooza. Y también se marcó que ninguna de las mujeres de la música urbana haría algo parecido.

Paulo se puede subir en jogging con una pelota de básquet en la mano y ese es su show, a la gente le copa y no hay nada para objetar. Esa es la cuestión de cómo está formado el mundo, las exigencias son mucho menores para un artista varón. Si una mujer no se puso algo o no sabe bailar y por ahí tiene otro aspecto tiene más críticas; ese todavía es el mundo en donde vivimos. Hay muchos chabones que no van a aprender a bailar porque les da vergüenza y se les cae la masculinidad, pero si nosotras no sabemos bailar somos unas inútiles. Son esos mandatos sociales que tenemos.