Qué hay detrás del éxito de la serie ''New Amsterdam''

07/04/2021 - 20:46 Pura Vida

Primero fue ''Dr. House'', después ''Grey"s Anatomy'', solo por nombrar algunos de los dramas médicos, los títulos que conquistaron la preferencia del público. Y este año, ''New Amsterdam'' no fue la excepción. Apenas arribó a la pantalla de Netflix comenzó a seducir al público con la historia de un médico, Max Goodwin, interpretado por Ryan Eggold, que es designado como director del hospital público más antiguo de EE.UU., el New Amsterdam, y que apenas pone los pies en la institución empieza a mover todas sus estructuras en favor de los pacientes.

La primera temporada se prolongó a lo largo de 22 episodios, y la segunda tuvo 18, con un adelanto de lo que será la tercera, la que tarda en llegar a la Argentina, aunque ya se la puede ver en EE.UU. y en la NBC, la señal que la produce. Para que crezca aún más la ansiedad se sabe que ya se encargaron tres temporadas más, por lo que habrá New Amsterdam hasta el 2025.

¿Y qué es lo que la hace tan atractiva? Una combinación perfecta: dramas en un hospital con temas médicos, relaciones interpersonales, simples y complejas, historias de pacientes que atraviesan el escenario, y que a lo largo de cada capítulo tienen un final feliz. Pero además, otro condimento: la ficción está inspirada en la vida del doctor Eric Manheimer quien, además de ser productor de la ficción, es del equipo de escritores.

Manheimer fue director médico del hospital Bellevue durante 15 años. Sus fascinantes experiencias son las que inspiraron la serie de NBC. Uno de los hechos reales que pasa directo a la ficción es el diagnóstico y tratamiento de cáncer de garganta del protagonista, que debe luchar contra la enfermedad mientras sigue desempeñándose como director.

Y en un tiempo en el que la humanidad parece necesitar de fuentes de inspiración, la ficción acerca a ese médico llamado Max, extremadamente optimista y con una necesidad insaciable de ayudar a sus pacientes, con el que cualquier mortal que está atravesando por una pandemia le gustaría encontrarse en un centro de salud.

La tercera temporada retratará precisamente la lucha de ese grupo de médicos contra el coronavirus, enfermedad que también los afectó durante el rodaje, según lo señaló a TVLine el showrunner de la serie David Schulner: ''El 70% de nuestras escenas eran en localizaciones reales. Nuestros sets estaban en hospitales. Cuando quedó claro que ya no íbamos a poder rodar en estos recintos, tuvimos que construir un hospital completo'', contó. Todavía no hay fecha para ver ese desarrollo en la tele. Un serie que impone su estilo.