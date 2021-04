Julieta Prandi ya no podrá seguir hablando contra su ex

07/04/2021 - 21:02 Pura Vida

''Nos dimos cuenta de que en la Justicia civil no iba a tener respuesta porque a él solamente le dicen: "Señor Contardi haga las cosas bien''". Así explicó, María Alejandra Bellini, la abogada de Julieta Prandi, la decisión de la modelo de hacer público el conflicto que mantiene con su exmarido desde que se separó, el cual ganó trascendencia a partir de un último episodio, cuando Claudio Contardi devolvió a sus hijos a la casa de su madre sin que ella estuviera presente, cuando en realidad él tenía la custodia ese día.

Aquel hecho volvió a desestabilizar la tranquilidad de Prandi y de sus hijos. Sin miras de resolución desde la Justicia, con una demora de dos años del pago de la cuota alimentaria, y el pedido de sus hijos de no volver a encontrarse con su padre, la actual conductora de Sarasa, el programa radial de FM La100, hizo pública su lucha a través de diferentes entrevistas en la que calificó a su ex de ''psicópata, misógino y maltratador''. A raíz de esto, la Justicia ahora no solo la multó a ella y a su otra abogada, Ana Rosenfeld, obligándola a pagar 50 mil pesos, sino que además le puso un bozal legal para que se abstenga de hablar en medios de comunicación y redes sociales respecto de todo lo relacionado a este caso así como también brindar información sobre el modo de vinculación paterno filial de los niños. En comunicación con el programa ''Nosotros a la mañana'', Bellini, la abogada de Prandi contó: ''Julieta, realmente está muy mal porque hoy (por ayer) mandó a sus hijos al colegio después de tantos días y el señor Contardi se apareció en el colegio a las 10:30 de la mañana y no dejó que sus hijos participen de las clases. Hace 15 días que no estaban yendo al colegio. Ahora está reunido el menor con el padre. Es una locura total. Como los miércoles es el día de visita de él se los quiere llevar y Julieta no quiere''.

La letrada explicó además que hicieron una denuncia por corrupción de menores a ''María Florencia Cañete que era la niñera que tenía Contardi para sus hijos''. No quiso dar más detalles de la causa por respeto a los pequeños, pero aclaró que el más chico, Rocco, ''no quiere estar con su padre, le tiene miedo, no lo quiere ver''.