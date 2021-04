Chris Hemsworth y Anya Taylor Joy son ''Furiosa''

20/04/2021 - 21:15 Pura Vida

Una nueva película de "Mad Max", quinta de la saga post-apocalíptica iniciada en 1979 y que lanzó la carrera de Mel Gibson, comenzó a rodarse en Australia, bajo la dirección de su tradicional director George Miller.

Se trata de "Furiosa", una precuela de "Mad Max: Furia en la carretera", de 2015, protagonizada por Chris Hemsworth ("Thor") y Anya Taylor Joy ("Gambito de Dama"), en el rol de la joven emperatriz, informó la agencia de noticias Ansa.

En una conferencia de prensa brindada junto a la premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, el director a cargo desde la primera saga no anticipó detalles de la trama y se limitó a señalar que "los eventos de 'Furia en la Carretera' sucedieron en tres días mientras que 'Furiosa' es una saga que se desarrolla en el arco de muchos años".

La película, que se estima llegará a las salas comerciales a mediados de 2023, se está rodando en Australia por los importantes incentivos gubernamentales y por la escasa incidencia del Covid-19.

Se espera que sea la película más redituable que se haya producido en el país, tras haberle inyectado a la economía local unos 224 millones de euros y haber creado 850 puestos de trabajo.

Sobre su participación, Taylor-Joy dijo: "Lo primero que pasó por mi cabeza cuando descubrí que iba a hacerlo fue: 'Estoy tan emocionada de trabajar tan duro''. El nivel de compromiso que se me ha mostrado antes, me esfuerzo por igualar eso y me emociona mucho", según lo reflejó Sensacine. Además, alabó el trabajo de Charlize Theron, en 2015.