Ángel De Brito se vacunó en Miami y cuando quiso volver a Argentina el PCR dio positivo: “No lo podía creer”

10/05/2021 - 11:43 Pura Vida

El periodista Ángel De Brito contó este lunes que dio positivo de coronavirus en Miami, lugar al cual viajó para recibir la vacuna contra el coronavirus, de fácil alcance. Ahora se perderá el debut de "La Academia", certamen para el que fue convocado como jurado.

"Me fui a hisopar como un trámite, más que nada para volver a Buenos Aires y cuando me llegó el resultado, no lo podía creer. "Después tuve un poco de fiebre y el cansancio que venía sintiendo pero que yo asociaba con el cansancio propio del viaje. Lo que pasa es que cuando te dan el resultado, tenés como todos los síntomas juntos", expresó en una videollamada con sus compañeras.

"Acá me dieron el resultado por teléfono pero no hay un seguimiento... cada uno hace lo que quiere. Yo tengo el seguimiento de mi médico de Buenos Aires. Nada más. Estoy aislado pero me quedé sin unos remedios que tengo que tomar porque no esperaba quedarme tantos días. Llamé, conté mi situación, dije que estaba aislado pero me dijeron que vaya igual a comprar porque no mandan los remedios a domicilio", dijo causando sorpresa por la manera en que se manejan con los pacientes que dan Covid-19.

El conductor deberá permanecer en Miami hasta que se cumpla el aislamiento correspondiente. Luego debe repetir el hisopado para poder volver al país.