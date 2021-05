ÁNGEL DE BRITO se vacunó y luego contrajo Covid-19

10/05/2021 - 21:57 Pura Vida

El conductor de “Los Ángeles de la Mañana”, Ángel de Brito, confirmó ayer a través de su programa de TV en El Trece que dio positivo en coronavirus según el hisopado que se realizó en Estados Unidos, donde se vacunó días atrás, para poder regresar a la Argentina.

Según relató el periodista, el jueves pasado se hizo un hisopado para poder cumplir con el protocolo sanitario establecido para el regreso de los argentinos al país, cuyos resultados terminaron de ser confirmados el sábado pasado.

De Brito deberá quedarse aislado en Miami, donde días atrás se había inoculado con la vacuna Johnson & Johnson (que es una sola dosis).

“Cuando te dan el positivo te duele todo, sólo tuve 38 de fiebre, pensé que era un cansancio normal de estar acá y de hacer cosas que en Buenos Aires no hacés”, sostuvo el conductor mediante una videollamada con su programa, para luego narrar que “el sábado fue un mazazo en la cabeza” a medida que el virus avanzaba “minuto a minuto” provocándole además dolores de espalda.

Por último, concluyó que solamente había hablado con su familia, pero que “quería salir al aire” para que vieran que estaba “bien, sin tos” y adelantar que el próximo “jueves o miércoles” deberá afrontar un nuevo hisopado para “poder estar bien para el lunes que empieza La Academia de “ShowMatch””, con el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión.

Desde que viajó a Miami para vacunarse contra el coronavirus, De Brito venía saliendo en su programa “LAM” todos los días gracias a videollamadas, pero ayer sorprendió a sus “angelitas” con la noticia de su test positivo. “Por suerte estoy bien, no siento nada raro. La estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación, más estando lejos.

Me tendré que quedar hasta que se cumplan los días de aislamiento”, reiteró.

Y agregó: “Estaba dentro de las posibilidades que me toque, como le tocó a todo el mundo. Uno se va mentalizando, pero cuando te llega te da miedo y preocupación. Uno no sabe dónde ni cómo (se dio el contagio) y no tiene mucho sentido preguntarse”.

Por otra parte, explicó: “Con respecto a la vacunación, empieza a generar anticuerpos a los 15 días y yo recién voy por el día 8. Ayuda, pero está dentro de los riesgos porque vacunado te podés contagiar, pero lo pasás mejor”.

Aunque su deseo es estar en el estreno de la nueva temporada de ShowMatch, fijado para el lunes 17 de mayo, a las 21, adonde volverá a ser jurado, pero esta vez de La Academia, Ángel sabe que su regreso a la Argentina depende del resultado del segundo hisopado que se hará dentro de un par de días. Por eso, al ser consultado sobre quién lo reemplazará, el periodista dijo que no puede tomarse esa atribución. No obstante, expresó que le gustaría que Aníbal Pachano ocupe su lugar.

“Me encantaría”, aseguró. No todas son malas noticias para Ángel De Brito. Desde Twitter agradeció no haber estado en el Aventura Mall, un lugar que es casi un paseo obligado para los argentinos que visitan Miami, y en el que el sábado hubo un tiroteo. “Miami está lleno de argentinos, por suerte hoy yo no estaba ahí”, dijo ante la consulta de la periodista Laura Ubfal. Él había paseado por allí unos días previos, según contó en Twitter, pero justo ese sábado le dieron el resultado del test de coronavirus y se quedó en el lugar adonde se hospeda.

El Aventura Mall es casi una cita clásica, tanto para las compras como para tomar un café o encontrarse con amigos. Por allí pasearon estos días Silvina Luna, Mariana Brey, y otros famosos.l