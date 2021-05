Abel Pintos admitió que pasó momentos densos

15/05/2021 - 20:43 Pura Vida

"Gracias a Dios la voy llevando bien. Hubo momentos bastante densos". Con esas palabras, el cantautor bahiense, Abel Pintos puso al tanto sobre su estado de salud a sus fanáticos, a través de Twitter, luego de que la semana pasada contara que el resultado del test de coronavirus que se hizo había dado positivo.

En su posteo aseguró que todos los días ve mejorías y expresó que está siendo controlado por un profesional médico. "Por suerte, parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor. Me acompaña con dos llamados diarios una doctora que me contiene, hace un seguimiento de mis sensaciones y me da sus consejos", contó.

Por otra parte, adelantó que una vez que hay superado el virus volverá al trabajo. "Si Dios quiere y sigo así, en unos días ya me dan el alta y de a poco puedo reincorporarme a mis actividades".

El cantante recibió la noticia del resultado positivo unos días antes de su cumpleaños y mientras había retomado sus estudios para completar el ciclo secundario. Pero no solo eso lo tiene enfocado; sino también el lanzamiento de su nuevo álbum llamado "El amor de mi vida", del cual ya tiene incluso la gráfica de la tapa.

"Seguramente la semana que viene les pueda contar más sobre "El amor en mi vida" (el álbum). Estamos trabajando mucho a diario con el equipo de @SonyMusicArg y de otros países que se suman para que mis nuevas canciones lleguen a todas partes", contó al respecto en Twitter.

El músico había suspendido toda actividad por las restricciones horarias.