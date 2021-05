Alex Caniggia no pudo contenerse y armó escándalo

21/05/2021 - 20:21 Pura Vida

MasterChef Celebrity comenzó a transitar la etapa final de sus emisiones. Si bien aún quedan varias semanas por delante, se sabe que el programa graba los capítulos con anticipación, y a uno de los últimos, Alex Caniggia no fue. Su actitud generó malestar y fue leída como "renuncia" al certamen gastronómico de Telefé, según lo anunció el periodista Ángel De Brito por Twitter, aún habiendo avanzado tanto en este show de la cocina y conectado de una manera especial con el público.

Según lo reflejaron los distintos portales dedicados al mundo del espectáculo, la producción de MasterChef lo habría estado esperando el miércoles para avanzar con las grabaciones, pero el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no se presentó. Mientras tanto, compartió sugestivos posteos en sus redes sociales después de que comenzara a hablarse de su alejamiento del show. "Donde pisa el más pi… siempre deja huella, ya sea en Buenos Aires o en la lujosa Marbella. Miren esta cara que no encontrarán una más bella, tengo todo lo que tiene que tener una estrella", escribió Alex en Instagram, junto a imágenes suyas en el reality culinario, dando a entender que ya no forma parte del programa.

Sin embargo, antes había tuiteado: "¿Quieren que gane el rey en Masterchef mi gente?", provocando confusión.

Desde la producción del reality que llega a Santiago del Estero a través de Canal 7, habrían señalado a Primiciasya que "Está molesto porque no le gusta perder". Y agregaron: "A Telefé no le gusta que haya escándalos y están tratando de resolver el asunto o ver qué medidas toman en el caso que él no volviera".

Y en comunicación con Teleshow, su representante Fabián Esperón confirmó que efectivamente el participante decidió dar un paso al costado.

Desde el debut de MasterChef Celebrity, Alex Caniggia se convirtió en uno de los personajes favoritos del público. Ya sea por sus extravagantes looks, las preparaciones que ha inventado, las exuberantes palabras con las que se expresa, o la desacartonada manera en la que se relaciona con el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

La renuncia de Alex estuvo teñida por rumores de un acercamiento a Marcelo Tinelli, cuya producción le habría propuesto sumarse a "La Academia". No obstante, esa situación fue negada por su mánager. "Jamás hablé con la producción de La Academia salvo por cuestiones de Charlotte (la melliza de Alex). No creo que él vaya a lo de Tinelli".

El enojo de Alex se habría ido acumulando con el correr de las devoluciones del jurado, el que a su vez le viene remarcando al participante algunas cuestiones que no les gustan como que "hace trampa", que no los escucha y no utiliza los ingredientes que indican en los desafíos.

Hace unos días, Martitegui fue incluso bastante duro en su devolución y le reclamó el hacer oído sordos a las sugerencias. "Te tocó el pescado más rico, está bien cocinado y en su punto, la combinación es perfecta, pero hay errores en cómo lo hiciste. El chorizo estaba perfecto cuando pasé por tu mesada, lo seguiste cocinando y ahora está duro. De la mandioca lo que te dije fue que la hiervas entera y vos la cortaste y la herviste y la freíste", lo increpó, a lo que el participante intentó explicar: "Es que no entraba en la olla".

El jurado, ya enojado se señaló la cabeza con el dedo índice y con un tono serio, agregó, intentando dar por cerrado el tema: "No te entra acá". Para finalizar, Caniggia explicó que tenía una olla pequeña y que la mandioca que le tocó era muy grande, y por eso no tuvo más opción que cortarla. Pero ese fue uno solo de los muchos cruces que tuvo especialmente con el chef.

¿Alex no vuelve?