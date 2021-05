Músicos se las ingenian para salir adelante

22/05/2021 - 20:25 Pura Vida

Si bien hay tantas realidades como músicos que se dedican a la guaracha, la cumbia o la música tropical en Santiago del Estero, lo cierto es que la pandemia de coronavirus atravesó a todos con la misma imposibilidad de continuar realizando shows presenciales poniendo así en jaque sus finanzas, porque para muchos los eventos y las giras eran su única fuente de ingresos.

Durante el inicio del aislamiento, los que habían llegado a ahorrar algún dinero a lo largo de su carrera comenzaron a hacer uso de él para seguir llevando un plato de comida a sus casas, como comenta Pablo Hoyos, de "Los Bonys", sin embargo, hubo otros que tuvieron que despertar al emprendedor que llevaban dentro para animarse a probar con trabajos informales como la venta de comida, de ropa, de elementos de limpieza.

Cuando el tiempo sin shows sobre los escenarios fue prolongándose, hubo quienes "con desesperación", como lo señaló Héctor Kairuz, integrante de Los Alfiles, salieron a vender sus instrumentos. "Un músico me vino a vender un huiro (que según la marca puede costar unos 10 mil pesos o más), pero le dije que no, que yo no compro instrumentos porque me daba pena que se desprenda de un elemento que va a necesitar cuando todo se recomponga, como el que salió a vender una tumbadora (que puede valer 50 mil) o una timbaleta (que puede llegar a costar 100 mil, de acuerdo con la marca). Son todos instrumentos que cotizan en dólares, así que imaginate lo que les va a costar volver a hacerse de uno de esos ", se lamentó.

Por otra parte, resaltó que Santiago del Estero es la única provincia que desde mayo del año pasado sostiene a los músicos y a las personas que forman parte de la movida, como plomos, asistentes, sonidistas y los DJ, con un subsidio de 10 mil pesos, lo que les ha dado algún respiro.

El tiempo que duró la reapertura de los escenarios les sirvió a algunos grupos para cumplir con compromisos cerca del territorio provincial, y solos los que tenían transporte propio aventurarse a ir un poco más lejos, ya que el costo por kilómetro varía entre 50 y 60 pesos, y para transitar unos 2000 km se tendría que invertir de 100 a 120 mil pesos, con lo que los números ya no les cerrarían, advirtió Kairuz.

Así como se adaptaron a los destinos, otros como Pablo y Bonifacio Hoyos comenzaron a tocar en bares y confiterías acompañados por una pista y no por la banda, para respetar los protocolos sanitarios y permitir a los dueños de esos establecimientos costear los gastos. Pero no es algo a los que todos tuvieron acceso.

Y mientras cada grupo y cada solista enfrentan el coronavirus con cuidados sanitarios, va buscando la forma de seguir conectado con el público a través de vivos por las redes sociales, lanzamientos de videoclips y streaming, con mucho esfuerzo.