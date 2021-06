Mariano Martínez vive un romance con Guirao Díaz

07/06/2021 - 20:26 Pura Vida

Superados los rumores de romance con Silvina Escudero, el actor Mariano Martínez volvió a estar en boca de todos luego de que posteara la imagen de un apasionado beso con su colega Rodrigo Guirao Díaz. Juntos están rodando la película "Humo bajo el agua", que hará foco en la historia de amor entre el hijo de un estanciero y el capataz de la estancia, que se conocen desde chicos, pero ven florecer el amor a los 30 años.

"El amor está por sobre cualquier mandato", escribió Martínez en sus redes sociales. Y agregó: "En el post está la perla del primer encuentro con @rodrigoguirao que hasta ese momento creo jamás habíamos tenido la suerte de trabajar juntos. Y este tiempo conocí a una persona llena de amor y humildad con un enorme compromiso por esta profesión".

Junto a otra imagen que lo muestra de cara al sol, el ex de Lali Espósito reflexionó: "Esta imagen resume un poco mi estado emocional de introspección y sanación (que hace muchísimo tiempo trabajo). Este viaje para filmar Humo bajo el agua... además de estar haciendo una hermosa película, me voy nuevo internamente y eso me hace muy feliz. Lo comparto porque ese es mi deseo para todos, que puedan lograr sanar internamente, que es la clave (humildemente) para este mundo en el que vivimos".

Mariano Martínez y Rodrigo Guirao Díaz, quien además es modelo, están filmando hace algunas semanas en Saladillo, a unos 185 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para esta ficción, dirigida por Julio Midú y Fabio Junco, el primero de los actores debió tomar clases de equitación, ya que asume el papel del capataz de la estancia.

Es una historia épica que transcurre en un ambiente rural de los años 90, que refleja un modo de vida conservador, según contó la periodista Laura Ubfal, y que cuenta con la participación de Luis Brandoni.

Por su parte, Guirao Díaz dijo sobre el largometraje: "Una de las mejores experiencias que tuve en este hermoso oficio. El cine es una pasión indescriptible desde que soy muy chico. Creo que se me nota en la cara. Qué suerte que tengo de poderlo compartir con estos grandes artistas y seres humanos". Rodrigo comenzó como modelo publicitario, pero luego abrazó con éxito la actuación. Ha triunfado incluso fuera del país.

El filme cuenta con el apoyo financiero del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y por el momento no tiene fecha definida de estreno debido a que la pandemia generó un retraso en todo el proceso. Mientras tanto, la productora Midú Junco Producciones comparte algunas postales.