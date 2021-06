Fede Bal fue impiadoso con Alex Caniggia

08/06/2021 - 22:00 Pura Vida

Fede Bal, host digital de "Masterchef Celebrity 2", fue lapidario con Alex Caniggia quien, el domingo pasado, no se presentó a la gala de eliminación y, por ese motivo, el jurado decidió descalificarlo de la competencia.

"No le importa nada a Alex. Igual me parece un pibe adorable, tenemos un vínculo divertido, tenemos buena onda, pero no tiene la cultura de tener un laburo, de cuidar un trabajo y respetar un contrato", dijo Bal en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en "Por si las moscas" (La Once Diez/ Radio de la Ciudad).

"Siempre se mostró como un pibe rebelde, que no le importa lo que piensen de él. Y creo que el formato lo abrazó tanto que la gente se encariñó con su personaje del 'emperador', con un ego tan grande que en un punto ya es gracioso, pero un personaje que era difícil de sostener ante la posibilidad de caer. No se bancó la caída porque quedan jugadores que estaban cocinando mucho mejor que él", enfatizó Fede Bal."Así se habló muchísimo más de él que si se hubiera ido de una forma normal. Creo que hizo algo más grande de lo que hubiese sido si solamente lo sacaban como una gala más", añadió Bal.