Susana Giménez transita el coronavirus con dolor

Susana Giménez había recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus el pasado 3 de junio, pero al día siguiente los síntomas la obligaron a hisoparse dando resultado positivo, al igual que su hija Mercedes Sarrabayrouse, con quien está viviendo en Punta del Este, Uruguay, desde mayo de 2020.

"Es cuestión de paciencia. Saturo bien (de oxígeno), pero el dolor de cuerpo es horrible. Les mando un beso", dijo la diva a través de un mensaje de whatsapp que intercambió con el periodista Luis Novaresio. Pese a la insistencia del conductor a A24, Susana se disculpó de no poder salir al aire en su programa y envió un audio: "Mi amor, no puedo ni hablar. Gracias", reveló la conductora.

El cuadro de coronavirus por el que atraviesa Susana Giménez preocupó a sus fanáticos y también a su gran amiga Mirtha Legrand, quien admitió que ella sabía del resultado positivo de la diva desde el sábado pasado. Pero habría prometido no decir nada. "Me pidió Mercedes que no dijera nada y así lo hice", contó "Chiqui" a Primiciasya. Y agregó: "Hablé con Susana y está bien. Tiene muy pocos síntomas y no sabe dónde pudo haberse contagiado. Claro que me angustié cuando me enteré, pero ella está bien y deseo que todo siga así. La quiero mucho a Susana".

Giménez había recibido la primera dosis de Pfizer el 24 de abril, y esperó hasta junio la segunda porque tenía previsto volver a Buenos Aires por compromisos laborales en los próximos días, lo cual será pospuesto ya que deberá realizar el aislamiento correspondiente en su mansión La Mary.