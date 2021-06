Demi Carabajal elige atravesar la incertidumbre creando

12/06/2021 - 21:06 Pura Vida

Hay muchas maneras de transitar tiempos inciertos. Algunos eligen no arriesgar mucho y esperar. Otros, seguir trabajando para que cuando las condiciones lo permitan dé a luz eso nuevo que estuvo gestando. A ese segundo grupo pertenece Demi Carabajal, quien con paciencia va dándole forma a un disco que lleva tiempo pensándolo, y del que ya tiene 12 pistas grabadas y también las voces de algunos colegas.

Este proceso creativo se da a la par de otro, el del trabajo diario para seguir manteniéndose lejos de todo lo que él llama tóxico y que en el pasado no le hizo bien. El 23 de junio se cumplirán 6 años de su decisión de mantenerse limpio. Sin estridencias, quiere festejar también ese camino con lo que sabe hacer: cantar. Para eso está proyectando un vivo, un streaming o un zoom, "ya veremos qué forma le damos", anticipa.

¿Cómo vives esta época sin shows?

Estoy grabando un disco, que se podría denominar de bajo presupuesto, pero tampoco quiero tirarlo abajo. Estamos haciendo un laburo hermoso, con paciencia, con los tiempos de hoy, es decir grabando cuando se puede en los estudios Ezio de la Banda con Hernán Figueroa; con temas nuevos y con invitados que van surgiendo mientras vamos escuchando los temas.

¿Con quiénes ya has grabado?

Ya ha venido a grabar Mariano "Cone" Sarquiz, Marcelo "Chelo" Gómez, Ema Toscano, y está convocado Martín Alcorta. Tengo intenciones de compartir con todos los músicos que estamos en Santiago, una tanda de guitarristas, de bateristas. Esta primera tanda van a ser 12 temas, canciones compuestas por mí, algunas con Marcelo Mitre, otras con Daniel Patanchón, Maya Vázquez y Ricky Carabajal.

Además, estoy haciendo transmisiones en vivo, pero son espontáneas, son cosas cotidianas que se dan cuando por ahí estoy en casa y se me da por cantar un rato o tocar temas nuevos. Hay buenas respuestas, sobre todo con las zambas que son de características distintas a lo clásico que estamos acostumbrados, son experimentos de cosas que surgen.

En lo personal se viene un festejo que tiene mucho valor para vos y la gente que te quiere...

El 23 de junio cumplo 6 años limpio, el alejamiento total de lo tóxico en mi vida, y mi idea es hacer un show en vivo, en streaming, por zoom, para que la gente que no está aquí pueda compartir conmigo un show, mientras esperamos la reapertura de los escenarios.

La idea es hacer una tocada con guitarra y voz desde mi estudio con las canciones nuevas, chacareras nuevas, o grabar con la banda en un espacio al aire libre y después subirlo, con un repertorio amplio, más peñero.

''Hoy mi única tentación es estar con las personas que amo, y hacer lo que amo''

"Hay muchos factores que influyen para el decaimiento. Los pensamientos se empiezan a volver negativos, es como que estás en un lugar en el que necesitas encontrar una salida y para mucha gente se vuelve todo muy oscuro. Yo me acuerdo que, a veces, buscaba una excusa, buscaba estar deprimido para caer en las tentaciones. Hoy estoy muy fuerte y no las necesito, pero la gente está vulnerable", señaló Demi.

"Lo primero que hago es recordar cómo me sentía cuando estaba en una situación tóxica, que no me favorecía, y que en ese momento no me daba cuenta. Hoy mi única tentación es estar con las personas que amo, mi familia, y hacer las cosas que amo hacer: tocar la guitarra, ir a jugar al fútbol. Componer es una gran salida, en mi caso".

Lejos de lo tóxico recuperó creatividad y seguridad

¿Qué te han permitido hacer estos 6 años limpio?

Tener la visión de mi alrededor en 360, ver todo, y poder distinguir "el bien y el mal desde la cima de mi corazón", como digo en una canción. Yo creo que he podido recuperar esa visión, la claridad que necesitamos para componer, retornar a la plenitud de la voz, más allá de que he quedado con secuelas, pero no han sido tantas. Puedo cantar dos horas sin problemas, me siento fuerte. He encontrado fortaleza, claridad, todo lo que tenia perdido.

Y se me han vuelto a abrir puertas que se me habían cerrado porque antes no daba seguridad estando así en una carrera tóxica. También el poder subir a un escenario seguro, con resto físico. Yo estoy ciento por ciento activo. A veces, me voy a boxeo, hago una rutina de entrenamiento en mi casa. He recuperado la creatividad, las ganas de cantar, las ganas de sonreír.