Topa y la hija de Andrea del Boca se imaginan cocinando en MasterChef

Mientras a la segunda temporada de MasterChef Celebrity le quedan horas en la pantalla de Telefé, la producción ya está concentrada en la lista de los famosos que formarán parte de la nueva edición, la que comenzaría a grabar en septiembre.

Esta vez fue el animador infantil Diego Topa, quien confesó que recibió varios llamados y que ahora sí está en condiciones de sumarse al programa. "En la primera temporada de MasterChef me llamaron para hacer un reemplazo, en la segunda para estar y en la tres todavía no. Yo no trabajo más para Disney el tema es que yo estoy muy relacionado con la marca y Telefé es muy Nickelodeon entonces la producción y todos me quieren. Hablo con todos. La verdad, me encantaría estar en "Masterchef", se sinceró Topa.

Por su parte, al ser consultada Anna Chiara, la hija de Andrea Del Boca, sobre la posibilidad de participar de un reality como el de Telefé, lanzó: "MasterChef Celebrity, sí... ¡me encantaría! Aunque sería una quilombo porque me cortaría todos los dedos".