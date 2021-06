Francisco Benítez, un joven con tartamudez, se presentó en La Voz Argentina a pura emoción

28/06/2021 - 17:52 Pura Vida

Francisco Benítez es un joven oriundo de Colonia Tirolesa, provincia de Córdoba, que anoche se presentó en La Voz Argentina e interpretó una canción que puso la piel de gallina al jurado y al público también.

El cantante, de 22 años, padece de un trastorno en el habla comúnmente conocido como tartamudez. Sin embargo, esta condición no afecta su voz a la hora de interpretar.

Para la gala de presentación eligió "Todo cambia", una condición cuya versión más famosa es la de Mercedes Sosa. Luego contó a todos su historia de vida. "Sufro de tartamudez desde los seis años, me costó un poco seguir con la vida y lo que me salvó fue cantar. Lo que no puedo decir, lo canto con el corazón para que le llegue a la gente", les dijo a Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y también a Mau&Ricky.

Uno de los hijos de Montaner le respondió: "Hay mucha gente que canta hermoso y hay gente específica que Dios elige. Este programa está hecho para gente como tu para llevarle un mensaje de amor y esperanza". Su hermano Mau agregó: "No hace falta que hables ni digas más nada, lo que dijiste cuando cantaste, lo dijiste todo".

Francisco acabó eligiendo a La Sole, para formar parte de su equipo. Y ella le agradeció así: No puedo creer que no te pueda abrazar por esta maldita pandemia. Creo que todos nos quedamos sin palabras, Lali se quedó sin lágrimas también. Sos para mí un ejemplo, una señal, y nos viniste a cantar una canción que necesitamos mucho en este momento todos en el mundo (...) Bienvenido a mi equipo, la vamos a romper".