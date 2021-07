La Sole cruza los dedos para que se concrete su visita a Santiago

02/07/2021 - 00:13 Pura Vida

Podría decirse que la tercera será la vencida o, por lo menos, eso es lo que espera Soledad Pastorutti, quien después de haber suspendido un show en Santiago del Estero por problemas de salud, y después otro, por las restricciones impuestas a raíz del coronavirus, inicia una gira por la Argentina que la traerá el 23 de julio al Centro Cultural General San Martín, de Las Termas, con un "show a la carta", íntimo.

Desde Arequito, su lugar de residencia, prepara este formato que ya le regaló éxitos en la temporada de verano en Carlos Paz, y le permitió compartir con el público otras vivencias, según le contó a EL LIBERAL.

"Al fin!!, diría yo, y todavía crucen los dedos porque esta es una gira que pretendíamos hacer desde antes de la salida de este disco, y les debemos una visita", dijo sobre la reprogramación que tuvo su show, por distintos motivos, y agregó: "Pero insistimos y creo que finalmente vamos a poder ir con este formato muy interesante, muy cercano a la gente. Originalmente no lo íbamos a hacer así, pero me gustó tanto lo que generó en Carlos Paz, el encuentro del piano y la voz, y la gente pidiendo sus propias canciones, que me recordó una gira que hicimos por el 2007 que se llamaba 'A la carta' también y que era muy emotiva, la gente terminaba llorando con su canción, dedicándosela a alguien, y en este contexto es mucho más fuerte".

¿A qué te desafía este show en el que es el público arma el repertorio?

En realidad creo que a todos los artistas populares nos sucede. ¿Viste cuando vas a un festival, armas una lista de temas y después te das cuenta que dentro del contexto de un festival sos la partecita de un todo, y que voy a contribuir a ese festejo? Más de una vez me ha pasado que el repertorio fue variando en vivo, a medida que el público iba vibrando en diferentes situaciones. También depende mucho del horario en el que te toca cantar. No es lo mismo subir en el horario central donde la gente está con más ganas que cuando la gente ya escuchó horas y horas de música. Yo ya tengo esa gimnasia. Lo que me gusta de este show es que sé que el público está eligiendo el repertorio, y no voy a fallar ni un tiro.

También es un desafío porque como no sé qué repertorio va a quedar, me tengo que amoldar en el momento. Es como el futbolista que juega de 9 y lo ponen a jugar en otro puesto, y no tiene ensayo; lo cual me pone contenta porque como soy muy de la espontaneidad siento que cantar una canción sin tanto ensayo, le da frescura.