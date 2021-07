Santi Costas Jiménez eligió a la Sole como su coach en La Voz Argentina

04/07/2021 - 22:49 Pura Vida

Santiago Costas Jiménez tiene 19 años, y desde los 14, toca la guitarra. A los 17 años se subió a un escenario en el primer intercolegial de canto al que lo llevó a participar su profesora de la Escuela Normal Manuel Belgrano, Daniela Anriquez, y anoche se presentó en la audición a ciegas de La Voz Argentina con la zamba “Mujer, niña y amiga”, de Destino San Javier.

Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Lali se dieron vuelta al escucharlo y le dedicaron elogiosas palabras, pero hubo algo en lo que le dijo la cantante de Arequito que lo motivó a elegirla como coach, además de que comparte con ella su gusto por el folclore.

Cuando se inscribió en el reality de Telefé, que llega a esta provincia a través de Canal 7, Santi quería probar suerte. Sabía que no tenía nada para perder, y sí mucho para ganar. Por eso, pese a estar cursando la carrera de Informática, se hizo espacio, en medio de la pandemia, para viajar a Buenos Aires y cumplir con la audición que anoche le dio un lugar en el certamen musical más exitoso de la televisión.

En Santiago del Estero, el flamante integrante del team Soledad continúa con sus clases de música en el Taller Toco y Canto, adonde su profesora, Anríquez, valora fundamentalmente la “bellísima persona” que es Santi, además de ser dueño de una excelente afinación y una tenacidad para lograr los resultados que quiere. Por eso, le augura un camino por delante en el certamen y en la vida musical.

“Viene de una familia hermosa, con Perla Jiménez que es su mamá, y su papá que si bien ya no está, cuentan que fue una muy buena persona. Santi es un chico con sentido común, muy afinado y perseverante y dispuesto siempre a mejorar en cada clase. Hasta que no le sale bien algo, no se queda tranquilo. Es muy obsesivo en cuanto al ensayo y la práctica. Es tenaz a la hora de encarar el certamen vocal”, confió Daniela, orgullosa de su alumno.

Ahora Santi deberá prepararse para la instancia de las Batallas, en la que se enfrentarán los equipos conducidos por cada coach y será 16 participantes por equipo los que pasarán a la ronda de Knochouts. Como se recordará, el team Soledad no solo tiene al comprovinciano Santi Costas Jiménez, sino también a Pablo Araujo, quien proviene de La Providencia, un paraje ubicado a 360 km de la capital santiagueña.