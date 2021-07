10/07/2021 - 20:31 Pura Vida

"Ni sé cómo volveré algún día a cantar en vivo, cuando no extraño absolutamente nada. Volví a foja cero, volví el cuentakilómetros a cero. Y me parece que el bajar la velocidad que venía trayendo y detener la automatización, me lleva a sentir que no sé cuándo volveré a los escenarios".

Quien realiza esta confesión en una entrevista con Sergio Arboleya, de Télam, es el cantautor santiagueño Raúl Eduardo Barrionuevo Druetta, conocido como Raly Barrionuevo, quien el pasado 27 de junio y con un programa retransmitido por más de 550 emisoras (en Santiago del Estero fue a través de la 100.1 Radio Panorama) presentó su álbum "1972"

Hacerle este homenaje a tu padre, a quien como contabas en el lanzamiento de "1972", prácticamente no conociste, ¿fue la motivación para hacer este disco?

No hay una razón concreta por la cual retomé el proyecto porque lo venimos trabajando hace seis o siete años. Como luego grabé "Chango" (2014) no me pareció al toque sacar otro disco de intérprete sino que tenía ganas de volver a mis canciones y por eso hice "La niña de los andamios" (2017) y quedó cajoneadísimo "Radio AM 2", que al principio iba a llamarse así. Decidí retomarlo en los primeros días de enero porque me fui a Catamarca a pasarla con mis tías porque no podía hacer la fiesta habitual de Año Nuevo en mi casa de Unquillo donde siempre viene mucha gente, y cuando viajé me vino como una fuerza que decía que tenía que terminar este disco y me puse a trabajar en eso que era un quilombo y me puse a hacerlo de verdad y decidí a cantarlo todo de nuevo salvo "Vallecito".

Se te escucha cantar distinto. ¿Cómo se dio ese cambio?

Quise grabar todo de nuevo con la voz descansada. Con la voz pasó algo curioso. La voz mía, la de Raly, solamente aparece en "Alfonsina…" que está fuera del contexto del disco, pero para lo demás indagué en la voz mía y me exigí para colocarla en otro lado y me di cuenta de que podía hacerlo desde que estoy retirado porque estoy muy descansado, porque la tengo más clarita y más disponible que nunca. Lo que intentaba hacer para ponerme como en un cantor de entonces, lo podía hacer, me salía. No he estudiado canto, pero sí me fui haciendo mis técnicas personales y mis modos de cuidar la voz, pero acá estuvo buenísimo porque la exigí al máximo sin entrar en ninguna estridencia para cantar estas canciones al estilo antiguo y fue muy divertido, me reía mucho cuando cantaba en las grabaciones en mi casa. Me hallaba cantando como otra persona. Podía poner la voz más en la garganta como los cantores cuyanos y hacer cosas gardelianas, no tanto en el tango sino, por ejemplo, en "Achalay mi mama" y las cosas fueron saliendo y me fue gustando.