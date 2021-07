Dyango: “¡Felicidades Argentina por tan merecida victoria!”

11/07/2021 - 11:45 Pura Vida

José Gómez Romero, más conocido como Dyango, celebró la obtención de la Copa América de la Selección Argentina tras derrotar por 1 a 0, en vibrante partido en el estadio Maracaná, al representativo de Brasil.

“¡Felicidades Argentina! por tan merecida victoria!” escribió en su muro oficial de Facebook y puso una foto suya sosteniendo la camiseta del equipo albiceleste en el patio de su casa en la ciudad española de Barcelona.

En una entrevista exclusiva de EL LIBERAL, publicada el 18 de agosto del año pasado, Dyango había confesado (es fanático del Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como Barça) que “Messi es el mejor futbolista de la historia”.

- EL LIBERAL: ¿Considera que Lionel Messi cambió la historia del Barcelona y que es el mejor futbolista del mundo?

-DYANGO: ¡Por supuesto que cambió la historia del Barcelona! Y es el mejor futbolista de la historia, ¡de la historia! Yo soy amigo de Maradona (Diego Armando), quiero mucho a Maradona, pero cuando Messi va por el balón eso no hay quien lo pare. Ya es mayorcito, pero sigue haciendo lo mismo que cuando era joven. Para mí es la maravilla de las maravillas.

Además, en su posteo en la red social de Facebook, escribió también: “¡Muchas ganas de volver a veros de nuevo!”.

En aquella ocasión de conversar con EL LIBERAL, en pleno año del inicio de la pandemia del coronavirus y él preparándose para brindar un streaming desde su casa, también se refirió a la calidez con que es acogido cada vez que actuaba en la Argentina.

-EL LIBERAL: ¿Qué recoge de sus giras por el mundo, pero particularmente por la Argentina, en donde es muy querido?

-DYANGO: Doy gracias a Dios porque me pasó esto. En el año 1968 ya gané mi primer Disco de Oro. Desde entonces hasta ahora jamás he dejado de ir a la Argentina. Mientras yo pueda lo haré. Este año, por ejemplo, he estado. A principios del 2020 hice unos conciertos en el Rex (teatro porteño). Hasta ahora he tenido la suerte de regresar todos los años.