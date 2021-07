Narcos, drogas y sexualidad en lo nuevo de Pepe Cibrián

14/07/2021 - 20:46 Pura Vida

Pepe Cibrián Campoy estrena este sábado, en el teatro El Cubo (Buenos Aires), "Infierno blanco", una obra musical de su autoría que describió como "una historia de amor atravesada por uno de los flagelos de la humanidad como es la droga", que sentía que era una temática "que era hora" de abordarla en su carrera.

"Este proyecto surgió a partir de una relación particular, personal, que me llevó a hacer esta crítica y esta presentación de lo que he vivido de alguna manera. Nunca he escrito sobre temas tan álgidos y me parece que ya es hora de que lo haga", señaló a Télam.

La trama aborda la historia de Bertil Olafson, quien es un importante narcotraficante, un personaje ambiguo no solo en lo sexual, sino también en su comportamiento, un ser sin escrúpulos. Un criminal para la sociedad moderna y, a la vez, un joven completamente indefenso y solitario, que a partir de un momento se encuentra ante un dilema filosófico.

Por otra parte, su antítesis, Charly Sommerset un joven centrado, honesto, soñador y sobre todo ético y estético, quien cae en sus planes de seducción a raíz del abandono de su pareja Patrick Salisbury, da lugar al comienzo de una historia de amor entre dos personajes de universos tan distintos.

"Busqué retratar el horror a través de una relación de amor entre dos hombres, un traficante de drogas y de armas que se enamora de un joven que no tiene nada que ver con ese mundo y el conflicto que a partir de allí se genera. Si convivís con alguien adicto o te volvés un adicto también o te separás, porque es otro el lenguaje, son otros los códigos y otra la forma de vivir", explicó Cibrián Campoy.

La historia transcurre en países como Noruega y Francia, ¿por qué esa elección?

Noruega tiene una sociedad muy abierta y Francia es sofisticada, y nosotros ni somos tan abiertos ni somos tan sofisticados. Que la historia transcurra allí tiene un encanto que no tendría en Nueva York siquiera, pero sí lo tiene París, que es una ciudad mágica. Ya al nombrarla te imaginás una sociedad abierta, con otros conceptos diferentes a los nuestros, que recién estamos dando los primeros pasos de algo que ellos ya hicieron y con mucha preponderancia.

¿Consideras que es el momento de contar otras historias de amor, que hay una apertura en la sociedad?

Sí, como escritor y como ciudadano. Yo hablé en el Congreso defendiendo mis ideales y en ese momento hablar de la homosexualidad y defenderla de la manera efusiva en que lo hice no era algo fácil. Me exponía a una excomunión social, tenía enfrente una corporación como la Iglesia, y sin embargo no fue así, al contrario. Esa ley (la del Matrimonio Igualitario) permitió que luego se empezaran a dar otros derechos, abrió la cabeza a la gente. A algunos aún no, pero sí a muchos. Los jóvenes lo toman como algo tan natural y son los que van a disfrutar en el futuro de todo lo que los grandes estamos haciendo para seguir sumando derechos. Entonces no creo que esta obra vaya a impactar como hubiera sucedido hace 15 años. Consideré que era muy bella esta historia de amor entre estos dos hombres. Ya no hace falta convencer a nadie.