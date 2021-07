La Sole lamenta los ''robos'' en La Voz

19/07/2021 - 21:06 Pura Vida

Mientras aguarda con ansias el inicio de su gira por la Argentina, desde Las Termas de Río Hondo, este viernes 23, con un show íntimo a la carta, Soledad Pastorutti adelanta una etapa del reality "La Voz Argentina", en el que es jurado, que no salió aún al aire, pero que dará qué hablar: los robos. "En esta etapa hay tres o cuatro voces que me dolieron en el corazón, digo en esta etapa porque después hay robos... Después hay una etapa de robos que también, hay circunstancias que van a dar que hablar, no las voy a adelantar", comentó durante su participación en La Peña de Morfi, adonde se luce como conductora.

Y agregó: "Sobre todo Mau y Ricky, ellos tienen un muy buen equipo y si, hay un par de voces que las estoy esperando con ansias. A lo mejor algún día las sueltan".

Por otra parte, la cantante de Arequito admitió que se arrepiente de algunas elecciones. "De haber elegido mal, sí me arrepentí y de no haberme dado vuelta también, porque hay una cuestión de que nosotros escuchamos más de 200 voces y tenemos que elegir solo 24, es una presión. Cuando yo estoy dada vuelta y me faltan todavía por escuchar no sé 120 voces y dudo un poco porque pienso 'mirá si me estoy perdiendo a alguien' y veo qué hacen mis compañeros también, a ver si alguno tiene la misma sensación que yo".