La versatilidad de la ''Chepi'' la llevó de cocinar a volver a cantar

Daniela Viaggiamari es su nombre real, pero todos la conocen como Dani, la "Chepi", una multifacética artista que, en su condición de cantante, lanzó "No va más", una canción donde continúa (ya lo hizo en "Qué vas hacer") con su mensaje de mujer empoderada y la interpreta con su colega Rocío Quiroz. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, por zoom, la "Chepi" habló de todo.

¿El "no va más" de tu último tema, tiene un parecido con el "yo no tengo dueño y elijo cuándo y con quién" de tu primer single "Que vas hacer"?

A mí me gusta recordarlo siempre. Si pudiera meterlo en el medio de "Sobredosis de chamamé" cuando lo estoy cantando, también lo metería. Tiene que ver con que nadie te diga lo que tenés que hacer. Todos tuvimos una relación en la que escuchamos la frase "nadie te va a querer como yo"... esa manipulación en la que muchas veces nos quedamos y no podemos avanzar. Lo que yo quiero decir es "sí vas a poder avanzar!", te vas a golpear contra la pared muchas veces, hasta que dejes de golpearte, o hasta que te duela menos. Pero ya está, si sufriste un montón de veces, ¿a que le tenés miedo?, ¿a volver a sufrir? Nadie muere por amor.

Seguramente no es casual que hayas elegido a Evelyn Botto para "Que vas hacer" y a Rocío Quiroz para "No va más"...

A mí me gusta mucho hacer cosas con amigos porque es muy poco probable no divertirse, que es lo mas importante. Evelyn me acompañó durante dos años con la gira de teatro y cuando se animaba a cantar conmigo en lo ultimo del show, la gente se quedaba anonadada. Porque nosotras somos humoristas, y la gente no te tiene como cantante, pero Evelyn tiene una voz increíble. Ella escribió su parte del tema y la rompió. Y Rocío también tiene mucho de esto, y sus temas tienen eso de "empoderate y salí adelante". Están muy bien elegidas.

¿Cuesta mucho transmitir un mensaje de esta naturaleza con una canción?

Yo creo que en otro momento sí. Uno cantaba y tarareaba temas sin saber lo que estaba diciendo, pero hoy las mujeres nos animamos más a hacernos respetar. Más allá de que es una alta cumbia, la gente te manda mensajes sobre lo buena que está la letra, te cuentan que se la mandaron a una amiga, amigo, se arroban, etiquetan frases como "figurita repetida no completa el álbum", "el pasado pisado, no vuelvas para atrás". Qué bien que hoy nos animamos más a decir.

¿Qué es lo que no va más?

No va más rotular a la gente, esa necesidad de preguntarle qué sos, cuál es tu elección, si es gay... No va más meterse en la vida del otro y andarle buscando el pelo al huevo de por qué hizo lo que hizo, o juzgar. No va más que el humorista sea solo hombre, hablar de sexo con tabúes, juzgar a una persona por su profesión, o utilizar palabras con tono despectivo, como cuando nos dijeron a Andrea (Rincón) y a mí camioneras, como si ser camionera fuera algo malo. Hay que bajar un montón de palabras que se utilizan como algo despectivo. Por suerte la sociedad esta despierta. El otro día hice una historia en mis redes sobre la frase "qué huevo que le pone a las cosas". Yo dije, no tengo testículos, le pongo ovarios. Pero una chica trans me hizo caer en cuenta que no tiene que ver con si tienes huevos o vagina, sino con actitud, esfuerzo. La frase debería ser "le pone actitud a las cosas".